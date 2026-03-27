Estudiante que protagonizó crimen en instituto de Calama habría advertido del ataque en sus redes sociales

Un operativo al interior del instituto Lazaeta de Calama terminó con la detención de un alumno de 18 años, quien protagonizó un violento ataque que cobró la vida de una inspectora.

El agresor, que cursa su último año de enseñanza media, fue capturado tras utilizar un arma blanca para agredir a tres compañeros y dos funcionarias.

De acuerdo con los relatos de testigos presenciales, el victimario entró al recinto ocultando su rostro con una capucha. Su objetivo inicial habría sido localizar a la mujer de 59 años, quien falleció producto de las lesiones y se mantiene como la única víctima fatal del incidente.

Al momento de ser reducido, se confirmó que el estudiante portaba diversos elementos cortopunzantes y líquido acelerante.

Según consignó Chilevisión, el ataque no fue fortuito, ya que el joven habría anticipado sus intenciones a través de plataformas digitales.

En su cuenta de Instagram se encontraron registros de cuchillos y animaciones con contenido sangriento, publicaciones que tras el crimen se llenaron de recriminaciones y amenazas por parte de otros usuarios.

Sumado a lo anterior, la policía analiza un video que el propio estudiante habría subido a su canal de YouTube bajo el título “Ataque en el instituto Lazaeta”, material que fue dado de baja por la plataforma.

Aunque la identidad del atacante se mantiene bajo reserva, se ratificó que se trata de un integrante de la comunidad escolar de cuarto medio.

PURANOTICIA