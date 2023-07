Escándalo en Municipio de San Antonio: Periodista es detenido por hurtar un auto y manejar en estado de ebriedad

En horas de la mañana de este sábado, se produjo un confuso incidente en la ciudad de San Antonio, donde el periodista de la municipalidad terminó detenido por Carabineros.

Por el delito de hurto y conducción bajo la influencia del alcohol, D.I.R.M. fue detenido por personal policial, quienes fueron alertados de una “detención ciudadana”.

Todo habría comenzado cerca de las nueve y media de la mañana, cuando Bernardo Jimenez, dueño del vehículo robado, fue alertado por el mecánico de uno de sus camiones que le estaban robando su automóvil en la intersección de Maestranza con Williams Rebolledo, según consigna BioBioChile.

Continuando con el relato entregado al medio mencionado anteriormente, Jimenez vio su auto bajando por la calle a baja velocidad, mientras era empujado por más personas, momento en el que D.R. expresa que llamará a una grúa. “Cuando llegamos al auto, el muchacho dice: ‘dejémoslo aquí nomás, voy a llamar a la grúa’, a lo que yo le digo: oye, qué vay a llamar, me robaste el auto”, expuso el afectado.

Fue ahí cuando D.R. intentó darse a la fuga, instante en el que se vivió la detención ciudadana. “Ahí lo interceptamos como media cuadra más abajo. Cuando estábamos ahí apareció un amigo que trabaja en la municipalidad y me dice ‘compadre, lo conozco, trabaja en la gabinete de prensa de la Municipalidad’”, relató Jiménez en conversación con el medio mencionado anteriormente.

“Un sujeto habría desenganchado el vehículo y lo mantuvo en movimiento y otro transeúnte que está en el lugar se percata de la situación y procede a su detención”, expuso por su parte el teniente Emilio Santos, comisario de Servicios de la Primera Comisaría de San Antonio, agregando que “este se encontraba bajo el efecto del alcohol, se le hizo el examen de alcoholemia de rigor y se procedió a su detención por hurto de vehículo motorizado y conducir en estado de ebriedad”.

Quien se pronunció ante este insólito hecho fue el diputado Renovación Nacional Andrés Celis, el que calificó como “vergonzoso”.

“Espero que el dicho “dime con quién andas y te diré quién eres” no aplique en este caso porque si no la alcaldesa de San Antonio está realmente perdida. Que su periodista haya sido detenido por robo es gravísimo y me imagino que ya habrá sido desvinculado. Que la justicia actúe como corresponde y que la alcaldesa tenga más cuidado al seleccionar a los profesionales con los que trabaja codo a codo. Lo ocurrido es verdaderamente vergonzoso”, expuso el parlamentario.

PURANOTICIA