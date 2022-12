Envían carta al presidente Boric solicitando los documentos que se requieren para realización de show pirotécnico de Año Nuevo en Valparaíso

La Municipalidad de Valparaíso junto a los gremios del turismo, comercio y vecinos enviaron una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, solicitando que “pueda concretar la actualización de los trámites administrativos y normativos, tomando todas las medidas de seguridad que se estimen pertinentes, que harán posible el espectáculo de año nuevo en la zona”, indicó el municipio en un comunicado.

Luego agregaron que "la tradicional fiesta Año Nuevo en el Mar, que año año congrega a cerca de un millón de personas en Valparaíso, está a punto de no realizarse por un posible incumplimiento por parte del proveedor encargado del evento. Esta situación, que no fue informada en todo el proceso de licitación y adjudicación, ha retrasado las autorizaciones correspondientes a este tipo de eventos".

Asimismo, la misiva argumenta que “solo en estas fechas, ingresan cerca de 80 millones de dólares, lo que nos permite generar empleos y asegurar recursos para cubrir aquellos meses donde el turismo y el comercio bajan sus ventas. Son miles de empleos directos que a partir de esta fecha se generan y que se convierten en la principal fuente de ingresos para familias no solo de la comuna sino también de ciudades aledañas”.

Bajo este escenario el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, indicó que “el Año Nuevo en el Mar es la fiesta más importante de nuestra ciudad. En una sola noche deja 100 millones de dólares en la economía local, empleos y oportunidades para el turismo. Incluso los mismos vecinos arriendan sus balcones a los visitantes para poder disfrutar entre todas y todos esta hermosa fiesta que inicia un nuevo año. Por lo anterior, es que junto a un grupo de concejales y concejalas, a todos los gremios de la ciudad y a dirigentes vecinales les hemos pedido a través de una carta al presidente Gabriel Boric, que pueda poner fin a los trámites que resultan indispensables para la correcta realización de esta fiesta de fuegos artificiales, con las seguridades que en definitiva un espectáculo de estas características demanda".

Por su parte, José Pakomio, presidente Cámara Regional de Comercio de Valparaíso sostuvo que “indudablemente es muy compleja la situación que nos aqueja. Como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso estamos muy preocupados porque, a la fecha, no hay certeza que el espectáculo pirotécnico de año nuevo se realice. Por ello, le pedimos a las autoridades que agilicen los trámites administrativos que nos permitan contar con los fuegos artificiales. Estamos a pocos días del año nuevo y nuestra región no puede darse el lujo de perder un evento tan importante como este, que es parte esencial del impulso que necesita la actividad económica y turística local”.

Pakomio indicó además que “esperamos las autoridades tomen en consideración el impacto negativo que puede traer a la economía regional el no contar con los fuegos artificiales para la fiesta de Año Nuevo en el Mar. Es importante señalar que estas fiestas, significan un ingreso cercano a los 80 millones de dólares, ingresos que ayudan a la generación de empleos formales en nuestra Región. Son muchos emprendedores, pymes y empresas del turismo, gastronomía y servicios que han realizado un gran esfuerzo para sumarse a la reactivación económica tras la pandemia. Esperamos la colaboración del ejecutivo para destrabar la situación que complica en este minuto al evento de fin de año más importante del país, como es el Año Nuevo en el mar. Una suspensión a última hora de este evento sería un golpe muy duro que no todos podrían superar”.

Isaac Alterman, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso señaló que “estamos preocupados por esta situación que nos hemos enterado, que peligra justamente el show pirotécnico tradicional de Valparaíso, donde todas las familias porteñas disfrutan año a año este tremendo espectáculo y también por la economía de Valparaíso. Aquí Valparaíso como ciudad turística tiene una entrada económica importante por los turistas que vienen justamente a ver los fuegos artificiales a esta comuna. Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades que correspondan agilizar justamente este tema administrativo, que entendemos es una cosa menor, que podría incluso hacer que no se haga este show. Entonces nosotros hacemos un llamado a las autoridades a que agilicen justamente, que no tengan en vilo Valparaíso que ha sufrido harto y ha tenido bastante abandono por parte de las autoridades centrales. Para que ahora ocurra esto y que dependa justamente de las autoridades centrales poder resolver este tema y nos tienen en vilo a todos los porteños. Entonces es un problema grave que tiene que resolverse a la brevedad y no seguir haciendo la espera más larga, esta es una solución administrativa que tiene que resolverse pronto”.

La concejala Carla Sánchez también se mostró inquieta con esta situación argumentando que “estamos bastante preocupadas y preocupados con el tema de los fuegos artificiales. Esto pasa netamente porque el proveedor no cumplió con su parte. Esperamos sinceramente que el ministerio de defensa y el gobierno central se pronuncien y se libere el cargamento que está retenido. Ojalá se permita hacer las pruebas correspondientes para demostrar que sí se pueden usar a pesar del tiempo transcurrido, ya que de no poder celebrar el año nuevo con este espectáculo pirotécnico podría traer coletazos tremendos para la comuna, porque estamos con una capacidad hotelera casi al límite, la actividad económica local se encuentra muy ilusionada con la entrada que conlleva esta celebración y la inminente creación de puestos de trabajo podría verse mermada de no llevarse a cabo esta fiesta de luces que lleva celebrándose hace más de sesenta años”.

El concejal Thelmo Aguilar realizó un llamado “a la calma a los vecinos, a la calma en Valparaíso. Esta es una es una festividad muy tradicional, que año a año se viene realizando desde hace ya mucho tiempo y que significa mucho para Valparaíso, para la cultura principalmente que es lo que me atañe, pero también para la gastronomía, en general para levantar el ánimo de la gente, después de un periodo terrible de pandemia es muy necesario la realización de estos eventos. Por eso, que creo que hay que mantener la calma y verificar directamente qué posibilidad tenemos de solucionar este grave problema que ha aparecido en las últimas horas y que ha llamado la atención a nivel nacional, porque esta es una tradición única, en Valparaíso comenzó con estos fuegos artificiales y es importante mantenerlos a toda costa. Creo que ya anteriormente existió este problema de caducidad de la vigencia de los fuegos artificiales y se pudo comprobar que no era así y que estaban en uso, se podían utilizar. Es lo que hay que hacer hoy, hay que probarlos y creo que vamos a tener un lindo año nuevo con fuegos artificiales”.

Firmantes de la carta:

1. Jorge Sharp Fajardo, Alcalde de Valparaíso.

2. José Pakomio, Pdte. Cámara Regional de Comercio

3. Verónica Castillo, Pdta. Federación de Servicios Turísticos de Valparaíso

4. Evelyn Henríquez, Pdta. Cámara Local de Comercio Valparaíso

5. Daniela Feliú, Pdta. Asociación Gremial Muelle Barón

6. Karen Lein, Pdta. Asociación Gremial Hoteles Valparaíso

7. Mirentxu Vásquez, Pdta. Asociación Gremial Hostales Valparaíso

8. Marco Brauchi, Director Cámara Regional de Turismo

9. Carmen Greco, Pdta. Federación Regional MIPYME

10. Omar Reyes, Pdte. Asociación Gremial Comerciantes Barrio Puerto

11. Erick Fuentes, Asociación Gremial de Turismo Playa Ancha

12. Víctor Ramírez, Asociación Locales nocturnos Valparaíso

13. Nicolás Jorquera, Pdte. Asociación Gremial de dueños de Lanchas Muelle Prat

14. Jorge Medina, Pdte. de AG Alborada, de Transporte Turístico de la V Región

15. Francisca Rojas, Pdta. Asociación Gremial de Guías de Turismo de Valparaíso

16. Cecilia Muñoz, Representante Locatarios Nocturnos Subida Ecuador Valparaíso

17. Isaac Alterman, Pdte Unión Comunal de Juntas de Vecinos

18. Zuliana Araya, Concejala de Valparaíso.

19. Vladimir Valenzuela, Concejal de Valparaíso.

20. Gilda Llorente, Concejala de Valparaíso.

21. Carla Sánchez, Concejala de Valparaíso.

22. Thelmo Aguilar, Concejal de Valparaíso.

23. Alicia Zúñiga, Concejala de Valparaíso.

