Ex Gobernador Marítimo de Valparaíso tilda de "aberración absoluta" la posibilidad que se autorice el uso de fuegos artificiales vencidos

Luego que se confirmara que la certificación de los fuegos artificiales a utilizarse en los espectáculos de Año Nuevo en Valparaíso y Viña del Mar se encuentra vencida en tres años, Puranoticia.cl conversó con el ex Gobernador Marítimo de Valparaíso, Rodrigo Vattuone, respecto a los riesgos que trae consigo la utilización de este material pirotécnico, considerando que se está a la espera de un pronunciamiento de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) para que autorice su uso por esta vez.

Antes de pasar a aquello, vale recordar que el teniente coronel Juan Escobar, comisario de la 2ª Comisaría Central de Carabineros de Valparaíso, en su calidad de representante local de la DGMN, confirmó en conversación con este medio que las empresas a cargo (Piromar FX SpA y Pirotecnia Spa) se encuentran bloqueadas y no pueden utilizar el material debido a que "expiró el tiempo de vida útil de los fuegos artificiales", lo que mantiene bajo un manto de dudas los shows tanto en el Puerto como en Viña.

Y es que tan sólo una autorización del Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, permitiría a la Dirección General de Movilización Nacional levantar el bloqueo a las empresas y autorizar excepcionalmente el uso de esta pirotecnia vencida, lo que, de ocurrir, a ojos de Rodrigo Vattuone, ex Gobernador Marítimo de Valparaíso, se trataría de "una aberración absoluta" y que "una autoridad responsable, bajo ningún punto de vista, lo va a recomendar o autorizar".

En diálogo con Puranoticia.cl, la ex autoridad naval señaló que "bajo el punto de vista de la seguridad, es una aberración absoluta, debido a que no conozco en la historia que en una materia donde se está tratando con materiales peligrosos, se puedan utilizar elementos vencidos", agregando que "esto es sentar un precedente muy negativo, ya que en el mar, todo lo que es la seguridad de pirotecnia, lanza cohetes, bengalas, la autoridad marítima por supuesto que fiscaliza y, cuando están vencidos, son retirados. Así que el precedente sería nefasto".

En materia de dispositivos de seguridad, hay que tener en cuenta que lo primero que se aplica es distancia entre los puntos de lanzamiento de la pirotecnia, ya sea entre los que están en tierra como los otros que se instalan en el mar: "Hay que establecer líneas de seguridad respecto a la proximidad en que pueden estar las personas. Además en el mar también hay embarcaciones que zarpan a ver los fuegos y las balsas también tienen áreas de seguridad marítima, justamente para evitar todo tipo de inconvenientes", añadió Vattuone.

Otro punto a considerar por el experto es determinar qué material del fuego artificial es el que se encuentra vencido. Para ello, es necesario explicar que la pirotecnia está compuesta por combustible; el oxidante que proporciona el oxígeno; y el cloruro de metal que le da color al explosivo: "Habría que ver si son los disparadores los vencidos; hay que ver los productos del compuesto; también existe pólvora. Por lo tanto, son componentes que por eso controla personal especialista".

Vale hacer presente que la inspección de la autoridad marítima también se aplica en las áreas de perímetro de armado de los fuegos artificiales; al igual que en las plataformas donde se instala la pirotecnia; asimismo como en el funcionamiento de los disparadores y otras herramientas a utilizar. Una vez que se cumplen todos estos pasos, la autoridad ejecuta una inspección final. Por este motivo es que los shows de Año Nuevo corren serio peligro de efectuarse, debido a que sólo restan 10 días para ello, el tiempo mínimo que se necesita para realizar las respectivas fiscalizaciones.

"Por eso es que utilizar elementos vencidos en pirotecnia o fuegos artificiales es tremendamente peligroso para la vida humana, ya sea en mar o en tierra. Y es que el hecho de que no prendieran sería lo de menos, porque si no se activa el fuego artificial no va a salir; sino que el riesgo está en que sean disparados hacia otros lugares, no hacia donde está diseñado el plan de disparo y, finalmente, pueda afectar o llegarle a una persona", subrayó el ex Gobernador Marítimo de Valparaíso.

Finalmente Vattuone sentenció que "esto es de la seriedad absoluta. Una autoridad responsable, bajo ningún punto de vista lo va a recomendar o autorizar".

