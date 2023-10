Entrevista a fondo con la diputada Carolina Marzán: el recorrido de su ascendente carrera política y su inminente candidatura al Senado

A dos meses de cumplir 60 años, la diputada Marta Carolina Marzán Pinto está atravesando uno de sus momentos más "dulces" en la política.

Una votación que fue al alza entre 2017 y 2021, un continuo reconocimiento en el territorio del Distrito 6 de la zona interior de la región de Valparaíso, pero sobre todo una serie de iniciativas legislativas en marcha o bien encaminadas, avalan la labor que esta actriz de profesión ha desempeñado estos más de 5 años como parlamentaria.

Pero a todo esto se le suma otro logró a nivel político, pues recién este sábado 21 asumió como la nueva presidenta regional del Partido por la Democracia (PPD), su tienda de toda la vida y de la cual no quiere alejarse más, según dijo a Puranoticia.cl.

Son todos estos factores que hoy –a falta de más de dos años de concluir su segundo periodo en la Cámara de Diputados– la posicionan como una de las cartas más fuertes del PPD para competir por el Senado en la región de Valparaíso, tomando en consideración –además– que el representante del sector, Ricardo Lagos Weber, está imposibilitado de ir a la reelección debido a la normativa legal vigente desde 2020.

VOTACIÓN AL ALZA

Conocida por entonces gracias a su papel en la serie nacional «Los Venegas», donde interpretó por casi 20 años a Paola Venegas, la hija del querido matrimonio compuesto por Guillermo Venegas (Jorge Gajardo) y Silvia Maturana (Mónica Carrasco), Carolina Marzán decidió incursionar en la política, invitada por el senador Lagos Weber.

Así fue como esta nobel política se presentó a la Elección Parlamentaria de 2017, en representación del PPD por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, comicios donde consiguió entrar a la Cámara de Diputados en sexta posición (de ocho), gracias a los 14.422 votos logrados, equivalentes al 3,96 por ciento de los sufragios.

De este periodo, Marzán destaca en diálogo con Puranoticia.cl el "haber logrado que hoy exista una Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, que fue una iniciativa legislativa mía y que ahora es una de las comisiones con más concurrencia y con mucho trabajo. Eso para mí es maravilloso". A ello suma otros logros conseguidos entre 2018 y 2022, como la ley «El Planeta no es cenicero», además de la «Ley Nibaldo».

Quizás fueron estas buenas noticias legislativas la que permitieron que su votación diera un importante salto en la Elección Parlamentaria de 2021, donde la ya consolidada diputada Carolina Marzán logró conseguir 33.613 votos (9,46%), vale decir, casi 20 mil sufragios más que hace cuatro años. De igual forma, pasó del sexto puesto a ser la segunda mayoría en cantidad de votos; sólo por detrás del diputado Diego Ibáñez (CS).

De su segundo periodo en la Cámara Baja, la parlamentaria señala que, en general, "yo creo que ha sido de mucha madurez, de consolidar trabajos que proyecté en el primer periodo, de literalmente ir profundizando de manera intensa las problemáticas territoriales, que son las temáticas humanas, de dolores de las personas, del abandono del Estado y de situaciones que son recurrentes".

EL GRAN "ESPALDARAZO"

Fue justamente durante su segundo periodo parlamentario donde logró consolidar muchas iniciativas que comenzó a gestar durante su "primer tiempo" en el hemiciclo, como por ejemplo la «Ley TEA», por la cual incluso confiesa que le han llegado "solicitudes de otros países para conocer nuestra experiencia". A ello suma los últimos dos logros: en la Comisión de Agricultura, comenzó la discusión de su proyecto por soberanía y seguridad alimentaria; y en la Comisión Hídrica, se hizo lo propio con un proyecto sobre las APR y permisos para que dirigentes puedan salir en caso de emergencia, sin el temor a ser despedidos o afectados en sus remuneraciones.

Pero un detalle que la hace emocionar –y dejarla al borde de las lágrimas– tiene que ver con una gestión realizada con el Registro Civil, para que las personas con Síndrome de Apert puedan registrarse de una manera distinta a la de las huellas dactilares, situación que les resulta imposible hoy en día. "Eso me emociona mucho porque cambiarle la calidad de vida a las personas y volver a verlas sonreír por una gestión que es obligatoria hacerla pero que por algunas razones algunos no se movilizan tanto", dijo.

Producto de todo esto, hace ya un año, desde el territorio le plantearon a Carolina Marzán una posibilidad que reconoce y confiesa que ha pensado: el de dar el gran salto al Senado en la Elección Parlamentaria de fines de 2025, representando esta vez a la totalidad de la región de Valparaíso, en cupo de su partido el PPD.

"Yo no lo escondo porque son etapas: a mí me lo propusieron. Esta inquietud empezó hace un año en el territorio, que me empezaron a decir de manera más lúdica, quizás para tantear terreno por parte de las personas. Pero yo voy paso a paso, pero paso a paso firme, y el riesgo también lo asumo firme, sólida y apoyada 100% por mi equipo. Eso surgió del territorio y fue bonito porque las personas son más adelantadas, más allá de lo que se piensa que no les interesa la política, yo creo que sí les interesa", señaló a Puranoticia.cl la Diputada hasta el 11 de marzo de 2026.

Si bien, este "espaldarazo" surgió desde la propia población, explica que luego se afianzó desde la política misma: "El PPD me apoya al 100%. Me han dicho muchas veces, incluso me presentan –de modo lúdico y también en serio– como una futura candidata al Senado. Es un gesto muy bonito porque sienten el trabajo, sienten a una Diputada que quiere trabajar en colectivo y porque ven que el Senado es para mí como una alternativa para seguir plasmando el trabajo legislativo, que tiene una continuidad y un seguimiento para su implementación. El partido me da este espaldarazo para que a posterior sean las personas las que decidan que los represente".

PASO A PASO

Y aunque la parlamentaria que representa a la zona interior de la región de Valparaíso ha reconocido que le han planteado la opción senatorial tanto desde el territorio como del mismo partido, lo cierto es que se muestra bien cauta a la hora de hablar acerca de su futuro en la política: "Es que soy realista. Una vez un colega, la primera vez que salí electa, me dijo que no me veía emocionada. Yo le dije que estaba muy emocionada, pero que lo veía desde el punto de vista de la tremenda responsabilidad que se me entregaba", explicó a Puranoticia.cl.

Junto a asegurar que éste ha sido el papel más difícil y de mayor responsabilidad que le ha tocado interpretar –haciendo un paralelo con su carrera actoral–, la madre de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, manifestó que "es un rol de una tremenda responsabilidad y he sido muy cuidadosa y rigurosa en cada paso que doy, porque estamos trabajando con el dolor humano. Yo soy bien responsable, no soy una persona extrovertida, aunque es extraño por ser actriz, pero son caracteres distintos. Pero este es el rol de más alta responsabilidad y creo que he respondido como las personas esperan, y hasta que tenga respiro seguiré haciéndolo con el mismo rigor".

Además, planteó que "cuando tú respondes, cuando estás en el territorio y cuando le das valor a tu gestión, eso la gente lo percibe y me lo manifiesta. Yo ahora estoy más preocupada de hacer la pega, de recorrer todo el territorio y de darle respuestas a las personas y establecer compromisos en conjunto".

SU MIRADA REGIONAL

Consultado su diagnóstico respecto al presente de la región de Valparaíso, la más que segura carta del PPD al Senado el 2025 comentó que "yo siempre he dicho que somos como Chile concentrado. El distrito que represento va de cordillera a mar, donde tenemos temas de contaminación, de escasez hídrica, temas territoriales, debemos trabajar por la descentralización de todo tipo. Tenemos temas con los adultos mayores, tenemos que resolver temas de salud. El tema medioambiental. El tema de maltrato animal. El tema alimentario también, donde estamos trabajando para lograr hambre cero. Es una lista bien extensa, entonces no podría priorizar uno por sobre otro".

Carolina Marzán también evaluó la labor que ha desempeñado el gobernador Rodrigo Mundaca, de quien destacó que "cuando hablamos de descentralización, por todo lo que he relatado, él lo ha puesto en el centro de su trabajo y discusión", agregando que "si tuviera que hacer un balance, yo creo que ha sido un trabajo muy positivo el que ha desarrollado en la región, abarcando tantas responsabilidades. Por eso ha sido tan complejo el tema presupuestario de este año".

Finalmente, reiteró sus críticas al trabajo que ha desarrollado estos dos años y medio la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, de quien indicó que "creo que aquí ha faltado articulación, porque es importante siempre estar dialogando y escuchando las necesidades de la gente". Estas palabras se suman a las expresadas la semana pasada, a raíz de los socavones y saqueos en Reñaca: "Esto viene a coronar una serie de errores y negligencias que dan cuenta de un nivel de improvisación y falta de preparación inaceptable. Frente a esto es lícito cuestionar la coordinación liderada por la Delegada para el despliegue de fuerza pública que permitiera proteger el sector".

A diferencia de lo que sucede en la centro-derecha con los diputados Andrés Longton y Camila Flores, con votaciones a la baja en el caso del primero y exiguas en el caso de la segunda, la carrera política de Carolina Marzán va en alza y lo más probable es que no sólo esté en la papeleta al Senado, sino que con su candidatura ya asegure el primer sillón de la Cámara Alta para la centro-izquierda en la región de Valparaíso.

