Enorme incendio con más de 15 horas de duración afecta a 2 galpones de la Zofri

Más de 15 horas lleva Bomberos combatiendo un enorme incendio en dos galpones de la Zona Franca de Iquique (Zofri).

La emergencia habría comenzado aproximadamente a las 21 horas del sábado en la Manzana 23, particularmente los galpones 7 y 8 del recinto amurallado de la Zofri.

Durante la noche, al menos 15 compañías de bomberos de Iquique y Pozo Almonte han colaborado en la extinción de las llamas, en una labor que se pronostica podría extenderse por todo el domingo.

“La experiencia de este tipo de incendios en zona franca son incendios de largo aliento y eso significa que vamos a estar toda la noche y el día de mañana trabajando. Esperemos que podamos contactarnos con zona franca para que a través de maquinaria podamos ir despejando un poco, ir controlando los focos que estén aún prendidos”, señaló durante la noche del sábado el superintendente de Bomberos de Iquique, Marcelo Zúñiga, en declaraciones a Chilevisión.

Desde Bomberos informaron que en las bodegas hay muchos elementos inflamables y que por eso ha sido imposible extinguir el fuego. Debido a la gran cantidad de horas que el edificio ha recibido alta carga calórica existe alto riego de que colapse, agregaron.

PURANOTICIA