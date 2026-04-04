Encuentran cuerpos de un hombre de 50 años y una menor de 17 en casa de Romeral

Los cadáveres de un hombre y una menor de edad fueron descubiertos durante la tarde de este sábado en el interior de un domicilio en Romeral, región del Maule.

Según reporta radio Bío Bío, el hallazgo ocurrió en el sector de callejón El Guaico, en el camino hacia el tranque de la citada comuna.

En el lugar, la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía de Flagrancia iniciaron la investigación.

De acuerdo a los primeros antecedentes, los cuerpos corresponden a un hombre de aproximadamente 50 años y una menor de 17 años.

También trascendió que las víctimas no presentan lesiones atribuibles a terceros, por lo que se maneja la teoría de un doble suicidio.

PURANOTICIA