Encuentran cuerpos de niño y adulto que cayeron al embalse Coihueco desde moto de agua

Carabineros del GOPE Ñuble con apoyo del robot de búsqueda subacuática, lograron ubicar y extraer los cuerpos de las dos personas que permanecían extraviadas desde el pasado domingo, luego de que cayeran desde una moto de agua en el Embalse de Coihueco.

El personal especializado de Carabineros Ñuble realizó diligencias apenas fue conocido el hecho el domingo por la tarde, y en coordinación con el Ministerio Público, inició diversas diligencias de rastreo en el sector donde fueron vistos los extraviados, de 40 y 13 años, por última vez.

"Como Carabineros desplegamos de forma inmediata los recursos humanos y logísticos para encontrar a estas personas y así, de alguna forma dar tranquilidad a sus familias. El refuerzo a las capacidades profesionales de nuestro GOPE, con apoyo del robot, permitió en el breve tiempo ubicarlos y poder extraerlos desde las aguas", explicó la jefa de Zona de Carabineros Ñuble, General Loreto Osses Coloma.

El equipo GOPE Ñuble, trabajó intensamente durante estas jornadas junto a especialistas del Gersa de Quillón y Coihueco, Bomberos de Coihueco y Policía de Investigaciones, con apoyo de aeronaves no pilotadas del municipio de Coihueco y expertos en buceo de otras regiones.

"Fue un trabajo coordinado y comprometido de muchos especialistas, que desplegaron al máximo sus capacidades, con quienes hoy se entrega tranquilidad a las familias. Las diligencias de investigación estarán a cargo de la Brigada de Homicidios para determinar las causas de este trágico hecho que enluta a Ñuble", agregó la General Osses.

Ahora el Servicio Médico Legal deberá corroborar la identidad de los cuerpos hallados en el Embalse.

(Imagen: Carabineros)

