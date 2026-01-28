Encuentran cuerpo sin vida de un hombre en las inmediaciones del Faro Monumental de La Serena

El hallazgo del cuerpo de un hombre al costado del Faro Monumental de La Serena, activó un amplio operativo policial en la región de Coquimbo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la persona fue encontrada con un impacto de bala en la cabeza.

Aunque inicialmente “no existirían antecedentes que indiquen la participación de terceros”, la hipótesis apunta a un hecho de carácter autoinfligido, lo que deberá ser confirmado por la investigación en curso.

La magnitud del hallazgo obligó a desplegar a distintas instituciones. En primera instancia, personal de la Armada resguardó el sitio del suceso. Posteriormente, por instrucción del fiscal de turno, las diligencias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y de la Sección de Investigación Policial (SIP) de La Serena.

Ambas unidades deberán establecer las circunstancias del hecho, determinar si efectivamente se trató de un caso autoinfligido y descartar la eventual participación de terceros.

(Imagen: Diario El Día)

