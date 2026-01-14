Encuentran carnet de Julia Chuñil en el domicilio de uno de sus hijos en Temuco

La investigación por la desaparición y presunta muerte de la dirigenta mapuche Julia Chuñil sumó un nuevo antecedente este miércoles.

En la audiencia de control de detención realizada en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, la fiscal Tatiana Esquivel informó el hallazgo de la cédula de identidad de la mujer en la vivienda de uno de sus hijos, actualmente imputado en la causa.

“El día de hoy fue encontrada la cédula de identidad original de Julia Chuñil, la que usaba en vida”, detalló la persecutora, subrayando la relevancia de la evidencia.

El documento fue encontrado por personal de Carabineros en el domicilio de Pablo San Martín, en Temuco.

La diligencia se enmarca en las pesquisas que buscan esclarecer lo ocurrido con Chuñil, cuyo rastro se perdió el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, región de Los Ríos, cuando salió en busca de animales extraviados.

Hasta ahora, el cuerpo de la dirigenta no ha sido ubicado, por lo que las labores policiales continúan con el objetivo de aportar claridad a un caso que mantiene expectación pública y judicial.

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Los Lagos resolvió ampliar la detención y postergar la formalización para este jueves 15 de los tres hijos y el exyerno de Chuñil.

Los imputados, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastías Bastidas, fueron detenidos esta madrugada por su vinculación en la desaparición de la dirigenta y tras la audiencia se dispuso que permanecerán incomunicados en dependencias policiales, medida solicitada por el Ministerio Público.

