Amplían detención de hijos y exyerno de Julia Chuñil y formalización se llevará a cabo este jueves

El Juzgado de Garantía de Los Lagos resolvió ampliar la detención y postergar la formalización para este jueves 15 de los tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil, dirigente mapuche a quien se le perdió el rastro el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil.

Los imputados, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastías Bastidas, fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles por su vinculación en la desaparición de Chuñil y tras la audiencia, se dispuso que permanecerán incomunicados en dependencias policiales, medida solicitada por el Ministerio Público.

La defensa, encabezada por la abogada Karina Riquelme, intentó inhabilitar a la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, argumentando denuncias “por un delito sumamente grave como es apremio ilegítimo”. Sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud al considerar que no existían fundamentos legales. La profesional también alegó la ilegalidad de la detención, pero el magistrado rechazó el planteamiento.

La persecutora defendió el procedimiento y explicó que “se trata del resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada, dirigida por la Fiscalía, desarrollada junto a los policías y con el apoyo de distintas instituciones del Estado, lo que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al Tribunal órdenes de detención”.

El Ministerio Público acusa a los hijos de la dirigenta por el delito de parricidio, mientras que al exyerno se le imputa homicidio calificado con la agravante de alevosía.

El caso, que mantiene expectación pública, será nuevamente abordado en la audiencia de formalización, donde se definirán las medidas cautelares contra los imputados y se profundizará en las acusaciones que pesan sobre ellos.

PURANOTICIA