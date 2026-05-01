Encuentran a conscripto desaparecido en Talca tras operativo de búsqueda

Luego de horas de incertidumbre, el Ejército confirmó el hallazgo del soldado conscripto que había abandonado sin autorización un recinto militar en la Región del Maule.

La Brigada de Aviación del Ejército (BAVE) de Rancagua informó que el uniformado fue ubicado durante la tarde de este viernes, tras un operativo que incluyó recursos institucionales y apoyo de personal policial.

Según detallaron, el conscripto fue encontrado en buenas condiciones y mantenía su armamento de cargo. El joven, oriundo de Rancagua, había salido del predio militar “El Culenar”, en la comuna de San Rafael, portando su fusil de servicio sin municiones, en circunstancias que aún son materia de investigación.

El soldado se encontraba recientemente acuartelado y participaba en una campaña de instrucción inicial al momento de dejar el recinto.

Desde la institución señalaron que se activaron medidas de apoyo tras el hallazgo. “La Brigada de Aviación se encuentra brindando contención psicológica para determinar las causas que lo motivaron a tomar dicha decisión”, indicaron.

Además, confirmaron que se está entregando acompañamiento a la familia del conscripto, mientras continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

El caso se mantiene en desarrollo, con foco en establecer los motivos que llevaron al uniformado a abandonar el cuartel.

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