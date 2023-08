«Enchúfate a la tecnología»: Programa municipal busca facilitar la alfabetización virtual de adultos mayores de Limache

«Enchúfate a la Tecnología» es el nombre del programa que desarrolla la Municipalidad de Limache para que adultos y adultas mayores aprendan a usar computadores y celulares y potencien sus habilidades tecnológicas.

Esta semana, 80 personas mayores comenzaron a participar de las clases, las que se realizan en el laboratorio de computación del Liceo de Limache, en un espacio acondicionado con equipos modernos y con conexión a internet.

Sobre el impacto que genera este programa en la población adulta, el alcalde Daniel Morales comentó que "lo que nosotros queremos son adultos mayores activos, interconectados, que puedan sociabilizar con el uso de las nuevas tecnologías, y todo eso lo hacemos con este programa. Serán más de 80 adultos mayores los que van a capacitarse durante este año y que prontamente van a entrar en una segunda fase para poder seguir perfeccionando sus niveles de conocimiento e incentivar aún más la práctica y así perderle el miedo a estas tecnologías”.

Bajo la premisa de reducir la brecha digital y vincular a las personas de la tercera edad con las nuevas tecnologías, es que esta iniciativa municipal ha permitido certificar a más de 300 adultos mayores de distintos sectores de Limache desde el año 2019.

En ese sentido, Luciano Valenzuela, director de Desarrollo Comunitario (Dideco), explicó que "hoy día es común hablar de analfabetismo digital y es algo que tenemos que erradicar. Un teléfono con acceso a internet no es un lujo, por el contrario, es una herramienta de trabajo, un instrumento para comunicarse y para contar parte de nuestra vida. Consideramos que si incluimos a cada adulto mayor en estos procesos de aprendizaje vamos a tener adultos mayores que cuando requieran ayuda van a poder acudir a los medios tecnológicos”.

Durante las clases, que se llevan a cabo dos veces por semana, un profesor experto en tecnología y plataformas digitales enseña de forma didáctica y participativa a manejar un teléfono inteligente y un computador, crear una cuenta y usar aplicaciones como el correo electrónico, WhatsApp, Facebook y YouTube.

Sobre las expectativas del programa, Hugo Tapia, vecino del sector Los Laureles, especificó que busca “tratar de ponerme al día lo que más que pueda con las tecnologías, porque cada día esto avanza y me voy quedando atrás, y no quiero molestar a otros para que me indiquen como hacer las cosas (…) tengo una pequeña empresa y esto me favorece en mi actividad y espero seguir creciendo con el apoyo de las tecnologías que aprendo acá”.

En tanto, Rosa Ramírez, quien reside en la población Carlos Ward, dijo que "yo no tenía la experiencia de sentarme frente a un computador porque para mí era muy difícil. Yo decía para qué lo quiero yo si puedo hacer todo presencial, pero resulta que no, porque para casi todo se requiere estar en línea y para poder estar comunicada con el resto del mundo tengo que aprender tecnología”.

En un mundo tecnologizado y automatizado, el programa “Enchúfate a la Tecnología” aporta también a aumentar y mejorar el desarrollo individual y social de las personas mayores para mejorar su calidad de vida.

