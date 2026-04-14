En prisión preventiva y arresto domiciliario total quedaron estudiantes que se fotografiaron con escopeta artesanal en liceo de Talcahuano

Los dos alumnos del Liceo Técnico de Talcahuano que fueron detenidos portando una escopeta hechiza al interior del establecimiento educacional tuvieron este martes el control de detención, el que determinó prisión preventiva para el joven de 19 años y arresto domiciliario total para su compañero de 18.

La captura de ambos jóvenes, quienes actualmente cursan cuarto medio en el Liceo C-25, se gestó a raíz de una publicación en plataformas digitales. Los propios escolares se fotografiaron exhibiendo el armamento al interior de uno de los baños de la institución educativa y posteriormente compartieron la imagen en sus redes sociales, lo que alertó a las autoridades.

Respecto al procedimiento, desde Carabineros detallaron la rápida acción de sus efectivos: “Personal SIP logra identificar y ubicar de manera inmediata a los dos alumnos, los cuales al registrar sus pertenencias son encontrados al interior de un aula, en poder de una escopeta artesanal, marihuana y un arma blanca del tipo cuchillo". Tras este hallazgo, el Ministerio Público procedió a imputar a los involucrados bajo los cargos de infracción a la ley de armas y de drogas.

El tribunal consideró el prontuario del estudiante de 19 años para dejarlo en prisión preventiva, ya que mantenía antecedentes policiales por delitos de lesiones, porte de arma blanca y violencia intrafamiliar. En contraste, el individuo de 18 años enfrentó cargos específicos por microtráfico de drogas durante su formalización. Además de la medida cautelar de reclusión en su hogar, el magistrado le impuso la prohibición de acercarse al establecimiento.

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