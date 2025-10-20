En prisión preventiva quedó sujeto que habría descuartizado e incinerado el cuerpo de su arrendador en Puerto Aysén

El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén dejó en prisión preventiva a L.A.L.F., imputado como autor de los delitos de homicidio simple, ultraje de cadáver, ocupación ilegal de inmueble, usurpación de identidad y estafa, cometidos entre fines de septiembre y el viernes pasado en la ciudad.

En la audiencia de formalización, el magistrado Rodrigo Grez Torres ordenó el ingreso del sujeto al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, al considerar que sulibertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Según expuso la Fiscalía, a fines de septiembre de 2025, el imputado dio muerte a P.R.E.S., dueño del inmueble donde residía. Con el propósito de ocultar el crimen y asegurar su impunidad, descuartizó e incineró el cuerpo en una estufa a leña, utilizando para ello herramientas y elementos acelerantes, tales como bencina y pinturas.

Tras dar muerte a la víctima, el sujeto se mantuvo ocupando ilegalmente la vivienda y ofreció en arriendo habitaciones de la casa principal y dos departamentos aledaños, haciéndose pasar por su verdadero dueño. Ardid que le permitió engañar a un arrendatario, quien le pagó $250.000.

L.A.L.F. fue detenido alrededor de las 14:00 horas del 10 de octubre de 2025, por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quien llegaron hasta el domicilio en cumplimiento en las diligencias ordenadas ante la denuncia por presunta desgracia presentada por un hijo de la víctima.

