En prisión preventiva quedó imputado por transportar 1.5 toneladas de drogas en tractocamión con patentes falsas en La Higuera

La Fiscalía de La Serena formalizó a un sujeto que el lunes 2 de febrero fue fiscalizado por Carabineros que efectuaban controles de tránsito selectivo en la ruta 5 Norte, a la altura del km 540, comuna de La Higuera.

En ese contexto, la sección OS7 Coquimbo fiscalizó el tractocamión marca Mercedes Benz, modelo Atego 1725, color blanco, conducido por el sujeto imputado, quien luego de solicitarle la documentación personal y del respectivo camión, se le pidió descender de éste, debido a que desprendía un fuerte olor a marihuana que provenía de la parte posterior del vehículo.

La policía descubrió, con el apoyo de especies caninas, que el sujeto transportaba oculto con fines de tráfico 47 sacos de color negro con franjas de color verde, amarillo y rojo, contenedores todos ellos de marihuana elaborada, con un peso bruto de 1489 kilos, 755 gramos.

Junto a ellos además transportaba con los mismos fines una caja de cartón, contenedora de 13 paquetes rectangulares, cubiertos con cinta adhesiva de color amarillo con clorhidrato de cocaína, con un peso bruto de 13 kilos, 358 gramos.

Además de la droga, mantenía un teléfono celular, dinero en efectivo y además el vehículo era conducido con placas patentes que no coincidían con el número de chasis y motor.

El fiscal de La Serena, Andrés Gálvez, dijo que “se solicitó la ampliación de la detención del imputado como también la entrega de la droga al Servicio de Salud de Coquimbo y posteriormente fue formalizado por tres delitos, no solamente tráfico de drogas, sino que además se establece que el camión en el que se trasladaba la droga tenía encargo vigente por un delito de robo de manera tal que se formalizó además por un delito de receptación de vehículos motorizados".

Las placas patentes que portaba este camión también eran de fabricación artesanal, por ende se incluye un tercer delito, como conducción con placa patente a sabiendas falsas”, dijo.

El sujeto, tras la formalización, quedó en prisión preventiva y el Juzgado de Garantía ordenó 100 días para el término de las diligencias de investigación.

(Imagen referencial)

