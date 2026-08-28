En prisión preventiva quedaron venezolanos imputados por robo con retención y secuestro de matrimonio de adultos mayores en Quillón

El Juzgado de Garantía de Bulnes decretó la prisión preventiva de los venezolanos Y.J.S.J. (24) y D.D.C.B. (26), imputados por los delitos de robo con retención y secuestro de un matrimonio de adultos mayores, cometidos en la comuna de Quillón, región de Ñuble.

En la audiencia de formalización, la magistrada Claudia Aguayo Dolmestch ordenó el ingreso en prisión de ambos imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

Según expuso la fiscalía, alrededor de las 05:00 horas de este jueves, los imputados concurrieron hasta una parcela ubicada en Quillón, con el objeto de apropiarse de especies muebles. Una vez en el lugar, saltaron el muro perimetral y quebraron el ventanal de la habitación donde dormían los dueños de casa, un matrimonio de adultos mayores, a quienes agredieron y amenazaron con armas.

Luego, los trasladaron al living donde los amarraron de pies y manos bajo continuas amenazas. Con las víctimas reducidas, los malhechores registraron el inmueble y se apropiaron de especies de valor, entre ellas un arma de fuego calibre 9 milímetros con su cargador, dos revólveres calibre 32 y 22, US$800 y $500.000 en efectivo, además de joyas y relojes.

Posteriormente, los imputados exigieron a las víctimas la entrega de $50.000.000 y US$200.000, para lo cual los llevaron hasta la ciudad de Concepción, donde Y.J.S.J. obligó al esposo de 74 años a ingresar solo una sucursal del Banco de Chile, para que retirara fondos de su cuenta, mientras que el coimputado D.D.C.B., mantenía en otro vehículo a su cónyuge de 69, con la “promesa” de que sería liberada una vez que consiguieran el dinero.

A pesar de las amenazas, la víctima aprovechó que lo dejaron ingresar solo a la entidad bancaria, para solicitar ayuda a los guardias, quienes alertaron a la PDI. El imputado Y.J.S.J. se percató de lo que ocurría, por lo cual abandonó el vehículo en que se movilizaba y alertó al coimputado, el que tomó rumbo a Quillón, en cuyo trayecto abandonó a la segunda víctima para, finalmente, también deshacerse del vehículo en la comuna de Florida.

Los dos fueron detenidos por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI de Concepción.

(Imagen referencial)

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