En prisión preventiva quedaron dos hombres por venta de drogas en un domicilio en Antofagasta

En prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad quedaron dos hombres de nacionalidad chilena, tras ser formalizados por la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta por tráfico y microtráfico de drogas.

La investigación, desarrollada en conjunto con OS7 de Carabineros, permitió establecer que uno de los imputados empleaba un domicilio de calle 21 de Mayo para la venta de drogas en pequeñas cantidades, las cuales eran suministradas por el segundo imputado, quien mantenía un acopio en un domicilio del sector Vista Verde.

La tarde del miércoles, Carabineros, bajo dirección del Ministerio Público, realizó el allanamiento de este último inmueble, encontrando en su interior 527 gramos de pasta base de cocaína, gran parte de ella dosificada, además de una balanza digital.

Cabe precisar que este tipo de operativos responde a una estrategia implementada por el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, contra lo que se denomina el tráfico urbano, que es aquel que se produce en las poblaciones y afecta directamente la calidad de vida y seguridad de los vecinos.

En dos años este plan ha permitido neutralizar decenas de puntos de venta de drogas en distintas comunas de la región.

(Imagen: Fiscalía de Chile)

PURANOTICIA