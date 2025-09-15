En prisión preventiva queda sujeto que apuñaló hasta dar muerte a ciudadano argentino en Vallenar

La Fiscalía de Atacama formalizó este lunes la investigación por un delito de homicidio ocurrido este domingo en Vallenar, delito por el que hay una persona detenida por su presunta responsabilidad en los hechos.

Respecto de este caso, el fiscal de la Unidad SACFI – ECOH, Pedro Pablo Orellana, informó que el imputado fue llevado ante el Juzgado de Garantía de Vallenar, instancia en que se le comunicaron cargos por la comisión del mencionado ilícito, solicitando la Fiscalía la medida cautelar de prisión preventiva lo que fue dispuesto por el juez de turno.

El persecutor indicó que una vez que la Fiscalía tomó conocimiento de lo ocurrido, se determinó la concurrencia del Equipo ECOH y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Copiapó, además se hizo presente la fiscal (s) de concurrencia en la Provincia, Valentina Campos.

“Los antecedentes que fueron comunicados a la Fiscalía daban cuenta del fallecimiento de un hombre adulto, preliminarmente de nacionalidad argentina, quien habría fallecido producto de un ataque con arma blanca en la vía pública. Frente a ello, se ordenaron las diligencias respectivas destinadas a reunir evidencia y toma de declaraciones de posibles testigos de lo ocurrido”, dijo Orellana.

Agregó que al llegar la PDI y el Equipo ECOH, funcionarios de la SIP de Carabineros de esta ciudad mantenían a una persona detenida que era identificada por testigos como el autor de las lesiones a la víctima. En esa dinámica el trabajo indagatorio permitió reunir evidencia, registros audiovisuales, declaraciones y reconocimientos fotográficos que permitieron establecer preliminarmente la participación de esta persona en el delito de homicidio simple.

PURANOTICIA