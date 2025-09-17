En prisión preventiva queda imputado por ataque incendiario al molino Grollmus en Contulmo

El Juzgado de Garantía de Cañete decretó prisión preventiva para Gerson Alejandro Luengo Navarrete por el ataque incendiario al Molino Grollmus, ocurrido en agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, región del Biobío.

El sujeto fue imputado como coautor de cuatro delitos frustrados de homicidio calificado y los delitos consumados de incendio (cuatro), robo con violencia (dos), porte ilegal de armas de fuego y disparos injustificados en la vía pública.

En la audiencia de formalización, el magistrado Cristián Rosenberg de la Fuente ordenó el ingreso en prisión de un nuevo integrante del movimiento Resistencia Mapuche Lafkenche, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, las víctimas y de fuga. Además, mantuvo el plazo de investigación en dos meses, ampliado el 8 de este mes.

De acuerdo a los antecedes de Fiscalía, el 29 de agosto cerca de las 16:00 horas, una treintena de sujetos, entre los que se encontraba Luengo Navarrete, se reunieron en una cancha ubicada en el sector de Antiquina, donde acordaron la forma en que atacarían propiedades de la familia Grollmus, utilizando radios para comunicarse y trasladándose por caminos poco transitados en, al menos, tres camionetas.

En dicho contexto, la única imputada, C.A.N.L., se encargó de brindar cobertura durante el ataque, manteniendo contacto radial con su pareja y líder del grupo, F.G.A.C., para advertir eventuales imprevistos.

Al llegar a las inmediaciones de la propiedad, F.G.A.C. distribuyó funciones, entregó armas cortas y largas, municiones, chalecos antibalas y radios. Así, una parte de los sujetos, portando antorchas y líquido acelerante, procedió a prender fuego a una casa vecina, de propiedad de Lorena Caamaño Sánchez, que no se encontraba en el domicilio, vivienda que terminó totalmente consumida por las llamas.

En paralelo, un segundo grupo, compuesto por una docena de sujetos, atacó en un camino secundario, a las víctimas Mario Hernán González Arce y Celso Hernaldo Carrillo Castillo, quienes realizaban labores forestales y transitaban a bordo de una camioneta.

Tras intimidarlos con escopetas, los obligaron a descender del vehículo, y se apropiaron de un par de motosierras y los teléfonos celulares de los trabajadores. Luego de amarrarlos de pies y manos, se llevaron la camioneta, la que usaron junto a otro vehículo, previamente sustraído a Fabiola Herrera Arrepol, para bloquear el acceso al molino Grollmus.

Entre las 17:30 y 18:00 horas, los agresores accedieron violentamente al predio donde se ubica el molino en la comuna de Contulmo. Los atacantes rodearon la casa familiar y abrieron fuego contra del inmueble.

El ataque fue repelido por Christian Grollmus con una escopeta de 12 milímetros y una pistola 9 milímetros; secundado por su padre, con una escopeta calibre 36.

En medio de la balacera, los atacantes prendieron fuego a la leñera, el molino y el museo de la familia, los que resultaron completamente destruidos, al igual que los vehículos de los ocupantes de la casa: una camioneta propiedad del padre y un station wagon, del hijo.

En paralelo, otra facción ingresó a una vivienda contigua y redujo violentamente a Carlos Enrique Grollmus Thiele (de 79 años), a quien usaron de escudo para protegerse de los disparos que provenían del inmueble principal. Luego, agredieron al adulto mayor con golpes de pies y puños y, uno de los imputados, le disparó con una escopeta, a corta distancia, en la pierna izquierda, herida que puso en riesgo su vida y que obligó a la amputación de la extremidad.

Asimismo, durante el ataque, los imputados redujeron a la víctima Ramón Nonato Cid Gutiérrez (de 75 años), quien se encontraba en las cercanías, al interior de un automóvil, esperando a un hijo.

En el momento que los individuos lo sacaron del vehículo y arrojaron al suelo, el hijo de la víctima, Christian Rodrigo Cid Ferreira, intervino, pero uno de los agresores le disparó con una escopeta de 12 milímetros en el rostro, provocándole un trauma ocular y pérdida de la visión del ojo derecho, entre otras lesiones por impacto de perdigones.

Al tomar conocimiento de los hechos, Carabineros de la Tenencia de Contulmo se desplazaron hacía el sitio a bordo de una camioneta y un vehículo blindado, pero debieron continuar a pie por los cortes en la ruta que había realizado los sujetos.

Al llegar al lugar, los uniformados hicieron uso de sus armas de fuego institucionales y los atacantes escaparon en las camionetas en que se desplazaban.

