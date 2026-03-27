En menos de 24 horas: Gobierno deja sin efecto nombramiento de Jorge Salazar como seremi de OO.PP. en Los Ríos

En un giro inesperado, la Delegación Presidencial de Los Ríos comunicó este viernes su decisión de no concretar el nombramiento de Jorge Salazar Ruiz como nuevo secretario regional ministerial de Obras Públicas.

La determinación se hizo pública menos de 24 horas después de que el ingeniero mecánico fuera anunciado oficialmente para el cargo.

La marcha atrás del Ejecutivo responde a una serie de cuestionamientos surgidos tras su presentación, vinculados a presuntas irregularidades administrativas durante el periodo en que Salazar se desempeñó como presidente del club de fútbol Deportes Valdivia.

A través de una breve nota oficial, el organismo regional puntualizó que la designación del profesional aún no contaba con el decreto respectivo, lo que facilitó dejar sin efecto su llegada a la cartera de Obras Públicas. Esto ocurre a pesar de que la delegada Vicky Gallardo ya le había dado la bienvenida formal este jueves mediante redes sociales, instancia donde destacó sus competencias técnicas.

Este traspié administrativo en el sur del país se suma al ocurrido recientemente en la región del Biobío. Allí, el Gobierno también debió desistir del nombramiento de Alexander Nanjarí como seremi de Educación, luego de que se viralizaran antiguos mensajes publicados por él en plataformas digitales. Con este nuevo caso en Los Ríos, ya son dos las autoridades regionales descartadas por La Moneda en un lapso inferior a un día.

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