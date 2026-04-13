En menos de 14 días: Recuperan 10 vehículos robados y detienen a 6 personas en Antofagasta

Como resultado del trabajo investigativo especializado y de inteligencia policial de Carabineros, en menos de dos semanas se ha logrado la recuperación de 10 vehículos con encargo vigente por robo y la detención de 6 personas vinculadas a este delito, en la región de Antofagasta.

Las labores fueron lideradas por efectivos de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), dependiente de la Prefectura de Antofagasta. Mediante un trabajo conjunto con el Ministerio Público, la unidad policial ejecutó múltiples diligencias orientadas tanto a la ubicación de los móviles sustraídos como a la desarticulación de las redes asociadas a este tipo de ilícitos.

Como parte de estas mismas indagatorias, los uniformados llevaron a cabo dos allanamientos en la ciudad de Alto Hospicio. Durante estas intervenciones, el personal policial logró incautar un automóvil que registraba un encargo por robo originado en la región Metropolitana.

Al analizar el historial de los automóviles hallados, se constató que las órdenes de búsqueda respondían a diversos delitos. En detalle, siete de ellos presentaban encargo por robo de vehículo en la vía pública, dos por robo con intimidación, uno por apropiación indebida y uno por encargo judicial.

La temporalidad de los ilícitos también es variada, abarcando hechos ocurridos en diferentes periodos. Las cifras indican que tres de los casos sucedieron en 2023, uno en 2025 y seis durante el actual año 2026, evidenciando la continuidad y persistencia de las pesquisas llevadas a cabo por esta sección especializada.

Sobre la procedencia geográfica de las denuncias, los registros abarcan múltiples zonas del territorio nacional. Específicamente, cinco de los encargos provienen de Antofagasta, dos de Santiago, uno de Calama, uno de La Calera y uno de Talca. Estos datos son el resultado de las operaciones coordinadas entre la SEBV y las unidades policiales de otras regiones.

Actualmente, el personal de la SEBV de Antofagasta mantiene un refuerzo constante de sus operaciones tácticas. El propósito central de esta estrategia es desbaratar a las organizaciones criminales que sustraen vehículos para luego trasladarlos hacia zonas fronterizas.

El balance obtenido refleja la labor ininterrumpida de la institución policial en su lucha contra el robo automotor y las agrupaciones delictuales que lo sustentan. Esto cobra especial relevancia al considerar que una gran cantidad de estos medios de transporte son movilizados hacia los límites del territorio nacional con la intención de sacarlos del país.

Con la ejecución de estos procedimientos, se genera un impacto directo en el combate al crimen organizado, golpeando una de sus vías de financiamiento más lucrativas. Lo anterior se debe a que los automóviles robados frecuentemente son intercambiados en el extranjero por dinero, drogas o armas.

(Imagen: Carabineros)

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