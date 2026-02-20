En internación provisoria quedó adolescente de 15 años imputado por asesinar a su padre a puñaladas en Tomé

El Juzgado de Garantía de Tomé dejó sujeto a la medida cautelar de internación provisoria al adolescente C.A.H.H. (15), imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de parricidio, perpetrado el martes en esta comuna de la región del Biobío.

En la audiencia de formalización, la magistrada María Carolina Torrealba Sandoval ordenó el ingreso de C.A.H.H. al Centro de Internación Provisoria de Coronel por estimar que la libertad del sujeto constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, en horas de la tarde del 17 de febrero de 2026, el imputado se encontraba en la plaza de armas de Tomé junto a la víctima, su padre, lugar donde procedió a atacarlo con un cuchillo en, al menos, cuatro ocasiones, provocándole lesiones de tal magnitud que le causaron la muerte. El adolescente huyó del lugar, pero fue ubicado y detenido por personal policial horas después.

Para justificar el ataque, la Defensoría Penal Pública argumentó una mala relación y un resentimiento del hijo hacia su padre, chofer de locomoción colectiva, debido al abandono a temprana edad. Sin embargo, la Fiscalía expuso amenazas anteriores del imputado con arma blanca a otras personas, lo que da cuenta de una conducta reiterada.

(Imagen: Canal 9 Bío Bío)

