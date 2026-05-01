Emergencia en caleta de Toltén deja dos muertos y un sobreviviente

Lo que comenzó como una jornada de pesca terminó en una tragedia en la comuna de Toltén. Un accidente marítimo ocurrido durante la tarde de este viernes en caleta La Barra dejó dos personas fallecidas y un sobreviviente.

El hecho involucró a una embarcación menor con tres tripulantes, que realizaban labores en el mar cuando, por causas que se investigan, el motor dejó de funcionar. La situación provocó que el bote quedara sin control frente a la fuerza de la corriente.

Con el paso de los minutos, la embarcación fue arrastrada mar adentro hasta que finalmente volcó, generando una emergencia que movilizó a distintos equipos de rescate.

Ante la gravedad del incidente, se activó una alerta roja en la zona, con la participación de personal municipal, Bomberos y un helicóptero del GOPE de Carabineros, que se desplegaron para apoyar las labores.

El balance preliminar da cuenta de un sobreviviente que logró ser rescatado y trasladado de urgencia a un centro asistencial. Actualmente permanece bajo observación debido a un cuadro severo de hipotermia.

En tanto, uno de los tripulantes fue encontrado con vida, pero falleció posteriormente en tierra producto de las bajas temperaturas. El tercer ocupante de la embarcación fue hallado sin vida.

Hasta ahora, las autoridades no han informado la identidad ni procedencia de las personas involucradas, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

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