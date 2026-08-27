Embalse Colbún inicia vertimiento preventivo de agua en el río Maule ante lluvias y nivel al 98% de su capacidad

Colbún S.A. informó que este jueves inició un vertimiento preventivo y controlado de agua desde el Embalse Colbún, debido al aumento de los caudales entrantes y al pronóstico de lluvias para los próximos días.

La operación comenzó con un caudal acotado de aproximadamente 50 m³/s, equivalente a un incremento cercano al 20% respecto del caudal que actualmente registra el río Maule.

Según informó la empresa, el Embalse Colbún se encuentra actualmente al 98% de su capacidad, por lo que el vertimiento tiene como objetivo generar de manera anticipada un mayor espacio de almacenamiento frente a los caudales que podrían ingresar durante los próximos días.

Desde Colbún explicaron que la operación se realizará de manera gradual y controlada. Asimismo, precisaron que el caudal de agua que fluye aguas abajo del embalse —correspondiente tanto al agua generada como a la vertida— será siempre igual o menor al caudal que recibe el embalse.

ALERTA AMARILLA EN LA ZONA

La medida se implementa luego de que el martes 25 de agosto el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declarara Alerta Amarilla para las comunas de San Clemente y Colbún, considerando las proyecciones meteorológicas y el nivel registrado en el embalse.

Ante el inicio del vertimiento, Colbún reiteró el llamado a la comunidad a no acercarse a la ribera del río Maule, en toda su extensión hasta la desembocadura, mientras se desarrolla la operación.

La compañía señaló que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas, los caudales de ingreso al embalse y la evolución de su nivel, en coordinación con las autoridades competentes.

Finalmente, la empresa aseguró que cualquier actualización relevante sobre la situación será comunicada oportunamente a las autoridades y a los medios de comunicación.

PURANOTICIA