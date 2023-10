El secreto plan de Renovación Nacional para reemplazar a Francisco Chahuán en el Senado: Juan Sutil podría ser el hombre ancla

El 3 de julio de 2020, el entonces presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de Reforma Constitucional que limitaba la reelección de algunas autoridades.

De esta manera, se estableció que los diputados podían ser reelegidos sucesivamente hasta por dos períodos; los senadores, en tanto, hacerlo hasta por un período; mientras que los alcaldes y concejales podían optar hasta por dos reelecciones.

La aplicación de esta normativa legal tendrá importantes repercusiones en la región de Valparaíso, donde tres de los cinco senadores locales no podrán ir por la reelección.

Se trata de Francisco Chahuán (RN), Isabel Allende (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), quienes ya cumplieron sus periodos legislativos correspondientes, motivo por el cual deberán buscar nuevos rumbos en materia política.

Es así como sus respectivas tiendas ya se encuentran trabajando en los posibles nombres que pudieran competir en la Elección Parlamentaria de 2025 para tener representación en la Cámara Alta durante el periodo 2026 - 2034.

Si bien, aún faltan más de dos años para estos comicios, en Renovación Nacional (RN) ya comienzan a sonar algunos nombres de posibles candidatos que compitan por el cupo que dejará vacante Francisco Chahuán en el Senado de la Quinta Región.

LOS TRES DIPUTADOS

Al interior de Chile Vamos, RN es el único partido que tiene representación parlamentaria en la región de Valparaíso, situación que deja relegada a la Unión Demócrata Independiente (UDI) que mucho no tiene para decir en la zona. Al menos, faltando aún 25 meses para la Elección Parlamentaria de noviembre de 2025.

Bajo este contexto, la coalición ha estado sondeado nombres en esta tienda de cara a la Senatorial. Es así como aparecen tres nombres que, a simple vista, parecerían lógicos: Andrés Celis, Andrés Longton y Camila Flores, sus tres diputados en ejercicio.

El diputado Andrés Celis podría llegar bien aspectado a la Senatorial, considerando que fue la primera mayoría del bloque en la Elección Parlamentaria de 2021, imponiéndose ante reconocidas figuras como Jorge Castro o Carmen Ibáñez en el Distrito 7 de la zona costera de la V Región, con 19.101. Además, la última encuesta de Fundación Piensa lo posiciona como el segundo parlamentario con mejor evaluación en la zona, sólo por detrás de Tomás Lagomarsino, militante del Partido Radical. También es el segundo más conocido del Distrito, detrás de Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli).

El diputado Andrés Longton también consigue buenos números, pues logró posicionarse como la carta de Chile Vamos con mayor votación en la Elección Parlamentaria del año 2021, gracias a los 29.169 votos conseguidos en el Distrito 6 de la zona interior de la región. Sin embargo, en contra le juega el hecho de haber pasado de ser la primera mayoría regional (38.874 votos el 2017) a ser sólo la tercera en su distrito el 2021, por detrás de Diego Ibáñez (CS) y Carolina Marzán (PPD). También a Longton se le suman derrotas electorales en las pasadas municipales, donde su madre, Amelia Herrera, sacó la cuarta posición por la Alcaldía de Quilpué. No contento con eso, luego insistió llevándola como Consejera Regional, saliendo nuevamente derrotada. Además, tampoco ha caído muy bien el hecho de que el "chico reality" –como lo llamó el gobernador Rodrigo Mundaca– esté actuando como Senador, en una cruzada con vecinos de Viña del Mar contra ambientalistas, siendo que la comuna no forma parte de su distrito.

El caso de la diputada Camila Flores pareciera ser un tanto más complicado pues, si bien, logró aumentar su votación entre 2017 (15.283 sufragios) y 2021 (16.480 preferencias), en la segunda superó por estrecho margen a Luis Pardo, también de RN, logrando prácticamente ser arrastrada en ambas elecciones. También le juega en contra el hecho de ser cercana al Partido Republicano y representar ideales más conservadores dentro de la tienda de centro-derecha. Y por si fuera poco, su olfato electoral ha fallado últimamente, pues en la primera vuelta de la interna de RN apoyó a la lista de Carlos Larraín, quien perdió; luego en la segunda vuelta apostó por Paulina Núñez, quien también perdió. Además, su ambición política (que comparte con su marido, el core Percy Marín, a quienes incluso los llaman «Los Underwood», en referencia al matrimonio que protagoniza la serie «House of cards») tampoco gusta en la tienda. Tampoco gusta en la tienda el hecho Flores vaya al Senado y Marín a la Cámara de Diputados. Lo que sí hay que reconocer en la parlamentaria es la capacidad de lograr apoyos al interior del partido: en La Ligua, por ejemplo, incluso logró sumar a su equipo a un histórico dirigente y ex Alcalde. Este personaje, que por algunos años estuvo al lado de Luis Pardo, ahora correría de la mano de Camila Flores. Lo que no se sabe es si ese apoyo es por convicción política o por alguna razón económica detrás.

EX PARLAMENTARIOS A LA VISTA

Otra opción menos probable es la de la del ex diputado Luis Pardo, quien ha contado en su círculo íntimo las intenciones de una senaturia, lo que parece bastante utópico teniendo en cuenta que no fue capaz de retener su cargo de Diputado el 2021. No obstante, la verdadera jugada del hoy director ejecutivo del Instituto Libertad sería justamente ir como candidato a la Gobernación Regional de Valparaíso en la elección del 2024 y, en caso de perder, quedar en la pole position para Senador el 2025.

Otros dos nombres potentes que han barajado en la interna de Renovación Nacional son el de los ex ministros Mario Desbordes y Christian Monckeberg. Si bien, sólo el primero tiene algún vínculo con la región de Valparaíso, pues nació en Los Andes, lo cierto es que ambos llegan antecedidos de una dolorosa derrota electoral en la interna del partido, quedándose en segundo lugar con la lista que encabezaba la senadora Paulina Núñez, en desmedro del también senador Rodrigo Galilea. Cabe recordar, además, que a Monckeberg ya le habían pedido competir por la Senatorial de Valparaíso, acompañando a Francisco Chahuán, sin embargo descartó esa opción.

EL GRAN "TAPADO" DE RN

Esta danza de nombres incluye a una figura que es considerada en las huestes del partido como el gran "tapado" de cara a la Elección Parlamentaria del 2025: se trata de Juan Sutil Servoin, ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y ex candidato al Consejo Constitucional por la región de O'Higgins, quien pese a los 75.727 votos obtenidos, no logró quedarse con el puesto debido a la paridad en manos de Ivonne Mángelsdorff, quien sólo logró 9.287 sufragios.

Es éste el gran antecedente que hace pensar que el ex líder de los empresarios nacionales podría ser el hombre ancla de Chile Vamos de cara al Senado 2026-2034, más aún, considerando que su votación constitucional es superior a la que suman en conjunto los tres Diputados de RN en la región (Andrés Celis, Andrés Longton y Camila Flores, que en su conjunto sumaron 64.750 votos).

Con todos estos antecedentes, Puranoticia.cl se contactó con el ex líder de los grandes empresarios del país, quien se excusó de profundizar en torno a ser el gran "tapado" de Renovación Nacional con miras a la Elección Parlamentaria de 2025: "No me voy a referir a este tema en este momento", sostuvo Juan Sutil.

PALABRA DE EXPERTOS

Puranoticia.cl también se contactó con dos históricos de Renovación Nacional en la región de Valparaíso: el ex senador Sergio Romero y el ex diputado Alfonso Vargas, quien además preside a la tienda en la zona. Ambos se refirieron a las posibilidades de Juan Sutil y abordaron las características que debería tener el hombre o la mujer que asuma una candidatura con miras al Senado por el periodo legislativo 2026-2034.

Del ex líder de la CPC, Romero señaló que "es una persona a quien conozco y aprecio, y tiene todas las condiciones como para ser efectivamente un gran Senador". Por su parte, el presidente de RN en la Quinta Región comentó que "las demás fuerzas políticas tienen el derecho a poner a todos los candidatos que se les ocurra poner".

De igual forma, Alfonso Vargas adelantó a Puranoticia.cl que, por el momento, Renovación Nacional ya tiene claros sus dos cartas para pelear por un cupo en el Senado: "Nosotros ya tenemos a los candidatos: Andrés Longton y Camila Flores", aseguró el presidente regional, explicando sobre la opción de Andrés Celis que "entiendo que habría declinado esa opción. No he conversado personalmente con él, pero los que sí han manifestado su voluntad de ser candidatos son los que le mencioné".

Consultado el ex embajador Sergio Romero acerca de las opciones de los tres Diputados en ejercicio, dijo que "son muy buenos. Yo los aprecio muchísimo y han hecho una extraordinaria labor, cada uno en su estilo y cada uno en su manera de buscar y enfrentar una fiscalización que cada vez se hace más presente, porque en definitiva están surgiendo a cada instante problemas y situaciones que ameritan que la fiscalización y el control por parte de la Cámara se haga muy importante".

Respecto al perfil que deberían tener los candidatos que compitan para quedarse con el puesto que dejará Francisco Chahuán en el Senado, Romero planteó que "la región hoy tiene una serie de desafíos nuevos y pienso que personas de gran nivel deben reemplazar a personas que también han hecho un gran trabajo, como lo ha hecho Francisco, que ha hecho su pega y ha hecho su trabajo".

Finalmente, la "receta" de Alfonso Vargas es que "se trata de representar a la región de Valparaíso en el Senado de la República y ojalá que tengamos al mejor Senador o Senadora que nos permita elegir en esa elección".

A falta de 25 meses para la Elección al Senado, lo cierto que RN debe lograr poner en la papeleta un nombre de peso político específico. Es por ello que el nombre de Juan Sutil no sólo agrada a históricos como el senador Sergio Romero, sino que también en el círculo de Francisco Chahuán, que ven en él al nombre ideal para llevar al Senado en su reemplazo. Por otro lado, RN no pierde las esperanzas de llevar a tres candidatos y no dos, compartiendo sólo con la UDI la carrera por la Cámara Alta. Sobre todo porque Evópoli prácticamente no tiene representación en la región de Valparaíso. De ser así, una tripleta Sutil - Longton - Flores garantizaría al menos un Senador y daría más posibilidad a un doblete, como se dio con Chahuán - Pugh el 2017. Sin embargo, y aunque no lo digan abiertamente en el partido, tanto a Andrés Longton como a Camila Flores, quizás, aún les falte una temporada más en la Cámara Baja para tener más cuerpo político y así intentar llegar al Senado. No hay que olvidar que ambos aún están lejos de figuras como Sergio Romero, Lily Pérez o el propio Francisco Chahuán, que han ocupado la Cámara Alta para RN en la región. Además, ninguno de los dos ha demostrado en las urnas estar viviendo sus mejores momentos.

