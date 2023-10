Graves denuncias presentadas por el diputado Longton a Contraloría desatan la furia del gobernador Mundaca: "Esto no es un reality"

Graves denuncias fueron las que solicitaron investigar ante la Contraloría Regional de Valparaíso, las cuales dicen relación con el ingreso de un grupo de ambientalistas –presuntamente financiados por el Gobierno Regional de Valparaíso– a un terreno privado que está a la espera de iniciar el proceso de construcción de viviendas sociales en el sector de Villa Dulce, en la parte alta de la comuna de Viña del Mar.

El Comité de Vivienda Villa Dulce 2000 inició el procedimiento que les permitiera obtener las autorizaciones para construir cinco torres de edificios. El proceso fue tormentoso, con estafas y falsas promesas de por medio, hasta que consiguieron superar todas las etapas, confirmándoles la materialización del proyecto habitacional. Fue en este contexto donde un grupo de ambientalistas, denominado «Entre Cerros», intentó frenar la iniciativa asegurando que a escasos metros hay un humedal.

Así es como se presentó un recurso de protección que en la actualidad tiene paralizado el proyecto de construcción de las viviendas sociales, situación que ha generado nuevos dolores de cabeza para las 160 familias que componen el comité. Pero eso no es todo, pues en todo este proceso se generó una toma del espacio, por parte de los mismos ambientalistas que se oponen a la materialización de la iniciativa habitacional.

"USURPACIÓN CON RECURSOS PÚBLICOS"

Sin embargo, el conflicto no acaba ahí, pues los vecinos –en compañía del diputado Andrés Longton– denunciaron ante Contraloría que estas personas están realizando paseos guiados en este terreno privado y que incluso habrían recibido $7 millones del Gobierno Regional de Valparaíso para ejecutar esta acción, utilizando para ello la personalidad jurídica de una fundación que ayuda a adultos mayores de Olmué.

"Esta organización medioambiental no sólo invade ilegalmente un terreno y se queda dentro de él permanentemente, rompiendo los cercos y generando daños a un terreno privado. Además, esta organización «Entre Cerros» se adjudica recursos públicos, $7 millones, para realizar paseos dentro del terreno privado. Es como que yo me meta a la casa de los ambientalistas, de manera ilegal y con recursos públicos me financien esos ingresos ilegales. Esto es lo más cercano a una usurpación, financiada con recursos públicos", señaló el parlamentario de Renovación Nacional.

Tras efectuar esta denuncia y solicitarle a Contraloría que la investigue, Longton le pidió explicaciones al gobernador Rodrigo Mundaca, señalando que "cómo es posible que se financie un proyecto de paseos dentro de un terreno privado". De igual forma, sostuvo que "pareciera ser que esta organización medioambiental quiere lucrar con un terreno ajeno. Son $7 millones y no quieren perder ese beneficio económico, que es generar paseos dentro de un terreno privado financiado con recursos públicos. Entonces pareciera ser que (...) no tiene un fin medioambiental esa lucha, sino que tiene un fin oneroso, de hacerse de recursos públicos dentro de un terreno privado".

"TRIANGULACIÓN" DE FONDOS PÚBLICOS

Longton también sostuvo que, para que la agrupación ambientalista se adjudicara los $7 millones por parte del Gobierno Regional, utilizaron la personalidad jurídica de una fundación para adultos mayores con sede en la comuna de Olmué.

Es decir, "un proyecto que se le adjudica a una fundación de adultos mayores de Olmué, es ejecutada por una organización medioambiental en Viña del Mar, sin tener ninguna conexión con Olmué, por lo que pareciera que hay una triangulación de recursos, para efectos de utilizar la personalidad jurídica de una fundación, para contratarse a ellos mismos y hacerse de recursos públicos".

En base a ello, comentó que "como no tenían personalidad jurídica, buscaron una, en este caso en Olmué, donde además parte del proyecto poco y nada se refiere a los adultos mayores y la mayor parte de esos recursos públicos van a parar a los bolsillos de esta organización medioambiental".

APUNTA AL MUNICIPIO DE VIÑA

Otra de las denuncias que efectuó el parlamentario RN ante el órgano fiscalizador tiene que ver con la posible relación contractual que tendrían algunos integrantes del grupo ambientalista «Entre Cerros» con el Municipio de Viña del Mar.

"Al parecer también, parte de los integrantes de esta organización estarían trabajando en el Municipio de Viña del Mar, contratados por el Municipio. Por lo tanto, esa situación también es necesario clarificarla", complementó Andrés Longton, que en la Cámara de Diputados representa a la zona interior de la región de Valparaíso.

$1 MILLÓN ADICIONAL

A su vez, aseguró que «Entre Cerros» recibió $1 millón adicional para pintar murales al interior del terreno donde se esperan construir las viviendas sociales en Villa Dulce, lo cual explicó con el mismo ejemplo anterior: "Es como que me meta a la casa de los ambientalistas, pinte un mural en su casa y el Estado me paga $1 millón", dijo.

"Eso es incomprensible e inadmisible en un Estado de Derecho y necesita ser investigado porque acá eventualmente pueden haber delitos de fraude con recursos públicos y eso necesariamente requiere ser investigado, porque más allá de sanciones administrativas estamos hablando de recursos de todos los chilenos, que están siendo destinados para, flagrantemente, vulnerar el derecho de propiedad de familias vulnerables que llevan 23 años esperando sus viviendas", concluyó.

VECINOS SE CANSARON

Virginia Malermo es la presidenta del Comité Villa Dulce 2000 y representante legal del mismo. Tras presentar la solicitud de investigar ante Contraloría, explicó que "vinimos a denunciar el abuso, el atropello y la invisibilidad hacia nosotros, porque ya es demasiado todo lo que nos han perjudicado y dañado, y solo por hacer todo dentro de la ley, sin pedirle favores a nadie".

También indicó que los ambientalistas, "muchas veces han vulnerado nuestro terreno. De hecho, rompieron los portones que teníamos. Pusimos 102 letreros que decían "propiedad privada" y los pintaron encima. Hacen lo que quieren. Al principio no decíamos nada, pero es tanta la maldad de los muchachos que nos vimos en la obligación de hacer esto. Somos un comité paciente, pero le dije a la Alcaldesa que ellos nos despertaron y nos obligaron a tirar la pelota que va creciendo y no va a parar".

Por su parte, Paola Marillanca, tesorera del Comité Villa Dulce 2000, señaló que "hay muchas cosas que hemos estado viendo. Nos dejamos pasar a llevar, de cierta forma, pero ya es momento que pongamos el 'hasta aquí'. Ellos organizan todos los fines de semana paseos o caminatas en el terreno. Llegan y entran por la parte más accesible a nuestro terreno, teniendo la posibilidad de entrar por otros lados. Pero como ellos no hacían mayor daño, nosotros no hacíamos mayor problema, pero como nosotros ya tenemos todo aprobado empezaron los problemas".

"ESTO NO ES UN REALITY"

Con un feroz ninguneo al diputado Andrés Longton respondió a estas graves acusaciones el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien comenzó su respuesta preguntando "quién es" el parlamentario en cuestión, recordando que representa al Distrito 6 de la zona interior de la región.

"¿Qué Diputado? ¿Quién es él? Ah, Diputado del Distrito 6. Bueno, esto no es un reality", dijo Mundaca, para luego continuar con su dura respuesta. Cabe recordar que Andrés Longton participó en tres realities de Canal 13 entre 2012 y 2013: «Mundos opuestos», «Pareja perfecta» y «Mundos opuestos 2».

"El proyecto al cual hace alusión se presenta en el marco del fondo concursable del 8%. Recibimos 1.543 postulaciones. Hemos financiado 543 proyectos y en el Pleno del jueves vamos a bajar 50 proyectos más que cumplen con los estándares para ser financiados. El proyecto al cual hace alusión el personaje en cuestión es un proyecto que fue presentado por la Fundación de Beneficencia Pública Adultos Mayores de Chile. Es un proyecto que entra en el fondo ambiental y tiene por finalidad esencial que la sociedad y la comunidad tome consciencia sobre la protección de los humedales como cuerpo de agua dulce que tienen que ser protegidos", señaló el Gobernador.

Respecto a la mención de "aportes irregulares", la máxima autoridad regional aseguró que "la verdad es que no hay ninguna irregularidad. Este es un fondo concursable que es muy apreciado por las comunidades y organizaciones y, por tanto, está en todo su derecho de hacer todas las presentaciones que quiera".

"La verdad es que también en el ámbito ambiental sabemos perfectamente bien que hay parlamentarios que son profundos acólitos del extractivismo en nuestra región y que el tema ambiental les molesta muchísimo porque afecta intereses de empresas que están asociadas al extractivismo en la región. Por tanto, lo que hace está dentro de sus pregorrativas y también está dentro de las nuestras contestar con la energía que eso requiere. Esto no es un reality", finalizó el Gobernador Regional.

PURANOTICIA