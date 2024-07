El dramático caso de mujer desaparecida hace más de un mes en Valparaíso: su hijo sólo se enteró hace cuatro días y apunta a "terceros"

Desesperada se encuentra la familia de Rosa Alejandra Lira Saldías, mujer de 53 años que se encuentra desaparecida desde el pasado viernes 21 de junio, cuando salió de su trabajo, en Valparaíso, para dirigirse rumbo a su casa, ubicada en Villa Alemana.

Puranoticia.cl pudo conversar con Hugo Reyes, su hijo, quien comentó el paso a paso de esta enigmática desaparición, de la que cree sin duda alguna que hay intervención de terceras personas, pues afirma que el último tiempo han ocurrido "cosas raras".

El hijo de Rosita vive en Arauco, en la región del Biobío, y se enteró de la desaparición de su madre recién este lunes 22 de julio, cursando la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) de Lota el martes 23, para luego hacer las maletas y viajar rumbo a la región de Valparaíso, zona que dejó hace 10 años para ir a vivir con su papá.

"El lunes 22 recibo un llamado de un amigo de mi madre, que me informa que ella llevaba 30 días desaparecida. Entonces yo comienzo a buscar información de por qué nadie me había avisado ni habían realizado la denuncia, así que llamo a su pareja, Ítalo, y le pregunto por qué no hizo denuncia ni nada, y no supo responderme con buenos fundamentos de por qué no lo hizo", explicó Reyes.

En ese sentido, expuso que lo que ha podido averiguar con certeza con la PDI es que el 21 de julio su madre sale de su trabajo y desaparece. Rosita trabaja puertas adentro en un cerro de Valparaíso, cuidando a una abuelita, motivo por el cual muchas veces pasaba la semana completa en la Ciudad Puerto y regresaba a su casa en la Quebrada Escobares de Peñablanca, en Villa Alemana, recién la tarde-noche del viernes.

Su hijo recuerda que en el trayecto Valparaíso - Villa Alemana "era muy frecuente que Ítalo la fuera a buscar o que ella se viniera por sus medios hasta Peñablanca y él la iba a buscar ahí" para dirigirse acompañados hasta la casa que compartían.

Consultado por lo que le indicaron desde el trabajo de su madre, señaló que "lo único que me dijeron es que estaba trabajando súper bien, que no habían problemas y que nunca insinuó de irse a otro lado. Ella se fue el viernes, dejó ropa y cosas íntimas en el trabajo, así que todo era normal... era irse el viernes y volver a trabajar el lunes".

INTERVENCIÓN DE TERCEROS

Más allá de que las diligencias para dar con su paradero ya comenzaron y que deberá existir una investigación, Puranoticia.cl le preguntó a Hugo Reyes acerca de las sospechas que como familia tenían. Y afirmó que "creo que acá hay involucrados terceros, porque existe una versión de que mi mamá hace un llamado el sábado en la mañana diciendo que se iba a ir a Santiago, pero mi mamá desaparece el día viernes. Averiguando, ese llamado nunca fue tal, sino que fue un mensaje, el que además fue eliminado. Entonces todo se presta para pensar que un tercero está involucrado".

Ahondando más en este misterioso mensaje, la versión que entregó la pareja de Rosa Lira Saldías es que ella llamó a la persona a la que le arriendan la casa en Villa Alemana el día sábado 22 de junio para decirle que se iba a ir a trabajar a Santiago. Sin embargo, Hugo Reyes comenzó a averiguar esta versión entregada por Ítalo, pudiendo confirmar con el propio arrendador que nunca fue un llamado, sino que un mensaje, y que más encima éste fue borrado debido al temporizador activado en WhatsApp.

"Para mí, hay hartas cosas que no calzan. Uno lee la historia cronológicamente y hay varias cosas que no calzan", afirma el hijo de la mujer de 53 años.

HOMBRE VIOLENTO Y CON PROBLEMAS DE ALCOHOL

Ítalo y Rosa llevan una relación de entre dos años y medio a tres años. De ella, el hijo de la desaparecida cuenta que siempre vio cosas extrañas en la pareja: "Por celular me comentaba que tenían problemas de pareja. Esta persona no trabaja, mi mamá se tenía que hacer cargo de la casa, tenía que darle plata para la bencina, ella era la jefa de hogar y muchas veces tenía dos trabajos para poder comer", relata.

De hecho, recuerda su última visita a Villa Alemana, en marzo, asegurando que "noté cosas raras en mi mamá". Por ejemplo, Hugo Reyes señaló a Puranoticia.cl que salieron un día viernes y que todo marchó sobre ruedas con ella, pero que al otro día, cuando llegó Ítalo a la casa que ambos compartían, se dio cuenta que su madre "estaba distante" y no aceptó que la fuera a ver, ya que su pareja "estaba muy cansado".

"Era todo muy raro y por terceros me enteré estos días que mi mamá era agredida por este caballero, que le rompía los celulares y que tenía problemas con el alcohol. De a poco hemos ido descubriendo cómo era la relación de ellos. Logramos el contacto con una vecina, pero siempre fue muy aislada la relación de ellos dos, entonces son antecedentes que por terceros nos hemos ido enterando", sentenció el hijo.

PURANOTICIA