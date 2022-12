El desastre económico de Viña y Valparaíso: 45% de reservas de Año Nuevo fueron canceladas

El 45% de las reservas en Valparaíso fueron canceladas tras no autorizar show pirotécnico en la ciudad. Considerando que este es el evento que atrae a la mayor cantidad de turistas del año.

Luego que el pasado jueves la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) informó la cancelación del show de fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar para Año Nuevo, se han comenzado a ver algunos efectos para la economía en la zona.

En esta línea, según consignó este medio, el sector hotelero de Valparaíso, hasta el día viernes, había sufrido una cancelación del 45% de las reservas. Esto sin considerar a los restaurantes, ya que de acuerdo a El Mercurio de Valparaíso, muchos de los clientes han solicitado la devolución de su dinero

La presidenta de Hoteles Valparaíso AG, Karen Lein, criticó la situación y dijo que "esto es muestra, una vez más, de que nuestras autoridades locales no están a la altura en el manejo de una ciudad como Valparaíso".

"La ausencia de estrategia en el manejo, los fuegos artificiales, en fin, es un hito más en la cero inversión, proyectos, desarrollo, que tiene Valparaíso. Esta es una vergüenza del tamaño de una catedral", sumó.

Además, indicó que el gremio no está de acuerdo con que la responsabilidad del evento sea solo del proveedor, ya que se debió levantar alguna alerta cuando solo una empresa se presentó a la licitación. "Significa que el monto es muy bajo, no le interesa a nadie o hay un problema con el mercado y eso habrá que investigarlo", afirmó la líder del gremio.

"Según lo que se dijo, la municipalidad revisó todas las etapas y todo lo que se requería por hacer para llevar a cabo estos fuegos y nosotros pensamos que no fue lo suficiente, puede ser que me digan que se hizo el check list, pero uno tiene criterio, puede ir más allá, insistir, porque te estás jugando el evento más importante de la ciudad. No sirve solo hacer lo que correspondía, sino que se requería un poco más", acotó Lein.

La situación del rubro gastronómico no es muy diferente, ya que el chef y dueño del restaurante Club House, Mario Campos, señaló que "la mayoría de las personas está pidiendo devolución del dinero. Ahora de todas maneras algo se va hacer, una celebración con baile, pero más económica. Seguramente, voy a necesitar menos trabajadores para que los que estén puedan ganar algo".

Y agregó que "todo se fue abajo y quedé con los brazos cruzados. La gente viene a cenar al restaurante por los fuegos más que por la comida, quiere cenar y estar viendo los fuegos artificiales. No sé quién tendrá la culpa, pero a última hora que digan que no es algo inaudito. Si se hubiera sabido los primeros días de diciembre, yo cierro el negocio y no trabajo. Que nos digan esto a última hora es una burla".

A ellos, se sumaron las críticas de parte de integrantes del sector de las pymes y de la Federación de Servicios Turísticos de Valparaíso (Fesetur), ya que según ellos señalan se les ha causado un grave perjuicio en términos económicos.

"Que no se haga este evento es un desastre en términos económicos. Esto implica un frenazo en los bolsillos y para la reactivación. El alcalde nos explicó que esto tiene que ver con el proveedor, pero nosotros seguimos pensando que la municipalidad, como dueña de casa, es responsable y se le pidió entonces que nos informara, posteriormente, respecto a de qué manera operar frente a esta situación", expresó Verónica Castillo, presidenta de Fesetur.

