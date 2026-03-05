Ejército confirma detención de dos efectivos tras muerte de cabo en Punta Arenas

El Ejército, a través de un comunicado, confirmó las detenciones de dos funcionarios de la institución por la muerte de Carlos Palacios Muñoz, cabo de la 4° Brigada Acorazada Chorrillos cuyo deceso se confirmó la tarde del miércoles en Punta Arenas.

La institución, a través de una declaración pública entregada a los medios este jueves, informó que el hecho está siendo investigado por la Fiscalía Militar.

“Producto de la indagatoria, se encuentran detenidos dos integrantes de dicha unidad, un capitán y un suboficial”, indicaron, precisando que paralelamente, “la brigada inició una investigación sumaria para adoptar las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan”.

Asimismo, señalaron que “de acuerdo a los antecedentes existentes a la fecha, lo ocurrido estaría enmarcado en actividades de preparación para postular a un curso de combate de la institución".

“Junto con reiterar su pesar por el fallecimiento de uno de sus integrantes, la 4° Brigada informa que se encuentra brindando apoyo y acompañamiento a su familia en estos momentos de dolor", aseguraron.

De acuerdo a lo informado en primer momento por el Ejército, durante la tarde del miércoles se perdió la ubicación del suboficial de 25 años que “se vio involucrado en un incidente en el sector de La Laguna”.

La rama aseguró que, inmediatamente, se activaron los protocolos de rigor para iniciar su búsqueda y rescate, con apoyo de Bomberos, SAMU y Carabineros.

Posteriormente, el Ejército reportó que a las 17.50 horas, se confirmó el fallecimiento del suboficial. Su cuerpo fue rescatado del agua.

“Tras el incidente, personal especialista del GOPE recuperó su cuerpo, el cual fue entregado posteriormente al Servicio Médico Legal de Punta Arenas para continuar con los protocolos legales correspondientes”, precisaron desde el Ejército.

PURANOTICIA