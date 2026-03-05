Detienen a capitán y sargento del Ejército por muerte de cabo durante ejercicio militar en Punta Arenas

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este jueves a dos funcionarios del Ejército por su presunta responsabilidad en la muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz, ocurrida durante un ejercicio militar en Punta Arenas.

Según informó radio Bío Bío, se trata de un capitán y un sargento primero, quienes tendrían relación directa con las instrucciones que se impartieron durante la actividad en la que falleció el uniformado.

De acuerdo con los antecedentes conocidos por este medio, la orden que habría recibido el cabo se habría realizado fuera de los protocolos establecidos para este tipo de entrenamientos.

La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

La muerte del cabo fue confirmada por el propio Ejército mediante un comunicado de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” de Punta Arenas, que informó que la muerte se constató el miércoles a las 17:50 horas.

“Tras el incidente, personal especialista del GOPE recuperó su cuerpo, el cual fue entregado posteriormente al Servicio Médico Legal de Punta Arenas para continuar con los protocolos legales correspondientes”, señaló la institución.

En el mismo documento, la brigada expresó sus condolencias a los cercanos del militar fallecido. “La 4ª Brigada Acorazada ‘Chorrillos’ expresa sus más sentidas condolencias a la familia y lamenta profundamente la pérdida de uno de sus integrantes”, indicaron.

PURANOTICIA