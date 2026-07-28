Decretan arraigo nacional para exseremi de Salud de Magallanes formalizado por violación

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó arraigo nacional para el exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, quien fue denunciado por un delito de abuso sexual.

En la audiencia de formalización, la magistrada Paula Stange Kahler acogió las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, excepto el arresto domiciliario parcial nocturno y fijó en 120 días el plazo de la investigación.

La jueza consideró que, en esta etapa procesal inicial, solo se cuenta con la declaración de la víctima, sin que el informe del Servicio Médico Legal como de los médicos del Hospital Clínico de Magallanes que la examinaron, den cuenta de algún indicio de la perpetración del delito denunciado.

Asimismo, estimó que la versión de la víctima tampoco se condice con las imágenes que fueron exhibidas por la defensa de una cámara del almacén contiguo al domicilio de Barrientos, donde la víctima concurrió a comprar y el imputado fue a pedir que el locatario llamara a Carabineros.

“Hay dos versiones claramente contradictorias en este escenario, siendo una acusación tan grave, deben existir otros elementos que revistan a esta sola denuncia de elementos y que hagan plausible la existencia del delito”, añadió la magistrada Stange.

La resolución señala que "las imágenes, muy por el contrario, refuerzan la versión del imputado, toda vez que muestran a la víctima denunciante de estos hechos, que se acerca con toda calma al almacén con posterioridad a lo denunciado, precisamente sin manifestar ninguna dolencia visible, pero ello también se ve reforzado precisamente por la declaración de funcionarios policiales que concurren al lugar de los hechos ante la angustia y el llamamiento que realiza el propio imputado".

Según el ente persecutor, en horas de la madrugada del 25 de julio, el imputado se encontraba en su domicilio en la comuna de Punta Arenas, junto a la víctima, M.A.L.R, a quien le habría suministrado fármacos y bebidas alcohólicas para que quedará privada de sentido.

En ese contexto, el imputado la habría violado, mientras estaba profundamente dormida. Al despertarse, alrededor de las 04:00 horas, se habría percatado del delito.

PURANOTICIA