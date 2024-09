Eduardo Lara Hernández asume como nuevo director del Hospital Biprovincial Quillota - Petorca

Finalmente se materializó el cambio de mando de dirección en el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, al que llega el enfermero e ingeniero comercial, Eduardo Lara Hernández, profesional de vasta experiencia en la red del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, quien retorna al recinto base de la zona, tras adjudicarse el cargo titular de director, a través de concurso por Alta Dirección Pública.

En la oportunidad se realizó un acto con presencia del equipo directivo, jefaturas, gremios y la comunidad funcionaria en general,en que el ex Director (S), Haroldo Faúndez Romero, hizo entrega del balance formal a la nueva autoridad. La actividad contó con la presencia de la Directora de la red SSVQ, Andrea Quiero Gelmi, quien destacó la importancia del acto.

“La designación de Eduardo obedece a la necesidad de instalar experiencia, entusiasmo; pero también compromiso, compromiso con el desarrollo de una red pública de nuestro Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca haciendo presencia en dos provincias, instalando un relato que nos permita hacer extensiva nuestra red pública de salud, haciéndonos cargo, además, de las expectativas de nuestra población de mejorar algunos de nuestros servicios”, señaló la Directora de la red SSVQ, quien agregó la importancia de fortalecer los hospitales de alta complejidad con algunas especialidades.

Vasta experiencia en recintos de la red

​Eduardo Lara Hernández es profesional de vasta experiencia en salud pública, y particularmente en la red del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, en la cual se ha desempeñado por más de 17 años en cargos como Subdirector de Gestión del Cuidado en el Hospital Adriana Cousiño de Quintero; Subdirector de Gestión del Cuidado en el ex Hospital San Martín de Quillota; Coordinador del Hospital Modular de Limache; Jefe de la Unidad de Gestión de la Demanda del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca y, hasta este lunes, Director del Hospital Dr. Mario Sánchez de La Calera.

​Consciente del gran desafío que le toca asumir tras ganar este concurso público, y conocedor de la realidad del Hospital, Lara Hernández manifestó también la importancia de llegar a los territorios de ambas provincias: “Quiero decir que estoy muy contento por la asunción del cargo, me siento muy desafiado ya que se viene una proyección bastante positiva para el Hospital Biprovincial en el año 2025. Tenemos que preocuparnos de terminar este año 2024, pero estamos muy contentos y con bastantes ganas de hacer cosas nuevas para el Hospital Biprovincial y toda la biprovincia, ya que llegar a los territorios, a Petorca, a Cabildo, es muy importante, y está dentro de los lineamientos que tengo como Director del Hospital”, señaló.

​Junto con la bienvenida entregada al nuevo director en el acto llevado a cabo por la Unidad de Auditoría del Hospital Biprovincial, representado por su jefatura, el Dr. Zain Molina Carrera, la instancia sirvió para despedir al director (S) Haroldo Faúndez Romero, quien arribó al recinto asistencial en noviembre del año 2021, y quien retorna a ocupar su cargo titular como Director del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera.

Agradecimientos al cariño

​Al respecto, la autoridad agradeció el cariño y profesionalismo brindado por toda la comunidad hospitalaria durante su gestión, y adelantó parte de los nuevos desafíos que se le vienen en el Hospital Dr. Mario Sánchez de La Calera: “Son 3 años que transcurrieron en este Hospital y, tal como decía, en estos 3 años me transformé en un miembro más del equipo del Hospital. Me llevo grandes aprendizajes, especialmente en lo técnico, porque es un equipo que demuestra competencias técnicas muy altas; eso garantiza y avala que este Hospital va a ser grande, va a ser exitoso. Así es que feliz, me voy con el desafío a un Hospital que también tiene su equipo, tiene sus metas, también tiene sus indicadores”.

​El Hospital Biprovincial Quillota-Petorca asume una nueva conducción desde la dirección del establecimiento, esperando seguir la ruta trazada estos últimos años desde la dirección del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca en el fortalecimiento de la salud pública, con la llegada directa a los territorios y sus comunidades.

