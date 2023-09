Duro revés para AES, Codelco y ENAP: Corte Suprema les ordena reducir sus emisiones contaminantes en la bahía de Quintero

La tercera sala de la Corte Suprema emitió un fallo en el que se pronuncia respecto a las medidas para reducir las emisiones contaminantes de las empresas AES, Codelco Ventanas y ENAP, presentes en la bahía de Quintero y Puchuncaví.

En específico, el máximo tribunal estableció un parámetro más exigente que el actual a nivel país, utilizando el de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La resolución de la Corte Suprema fue celebrada por el Ministerio del Medio Ambiente, que –según Diario Financiero– ya está en proceso de cumplir el fallo, aunque precisaron que ya hay materias adelantadas, como por ejemplo la norma primaria de calidad del aire para el compuesto orgánico volátil benceno.

Desde el Gobierno indicaron que, si bien, la designación de Alejandro Villa como delegado presidencial para abordar la crisis en Concón, Quintero y Puchuncaví, no se debe al fallo de la Corte Suprema, sí influyó en cierta parte.

En ese sentido, el Delegado Presidencial explicó a DF que el fallo del máximo tribunal viabiliza el cumplimiento del plan de descontaminación, que busca "reducir emisiones y, con ello, recuperar la calidad del aire respecto de calidad del aire vigentes”, es decir, se trata de medidas para recuperar el aire respecto de material particulado (10 y 2,5), dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NOx).

Bajo este contexto, el Plan de Prevención y Descontaminación pone el ojo en AES Andes, ENAP y Codelco Ventanas, como las principales emisoras de los contaminantes en la zona, recordando que el plazo para cumplir las metas venció en marzo de 2022.

No obstante, a no todos les pareció bien lo adoptado por el máximo tribunal del país, pues el think tank de derecha, Libertad y Desarrollo, expuso que la Corte Suprema "vuelve a realizar una grave vulneración al orden institucional establecido en la Constitución, esta vez, en materia ambiental".

Francisca Toledo, experta de Libertad y Desarrollo, precisó a DF que el fallo "presenta déficits jurídicos y técnicos; altera elementos de la esencia de instrumentos de gestión ambiental; obliga a la administración a realizar actuaciones fuera de la ley; altera la igualdad ante la ley en las cargas públicas; y vulnera el orden institucional establecido en la Constitución".

Cabe recordar que en mayo de este año, la empresa Codelco Ventanas decidió cerrar su fundición, aunque mantiene sus faenas de refinería. AES, en tanto, mantiene su complejo termoeléctrico en la bahía de Quintero y Puchuncaví. Por su parte, ENAP, cuenta con una refinería en Concón y puerto en Puchuncaví.

