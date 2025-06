Diversos daños, más de 23 mil clientes sin luz y escombros en calles deja sismo de magnitud 6,4 que sacudió el norte del país

Tras el sismo de magnitud 6.4 que se percibió entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que no se han reportado lesionados.

Sin embargo, el temblor que se localizó a 54 kilómetros al sur de Diego de Almagrona dejó una serie de daños en Copiapó.

En el Centro Cultural del municipio copiapino se quebraron ventanales y también hubo despredimiento de muros y caída de productos de las estanterías de supermercados.

Tras el movimiento telúrico, se reportan 23.717 clientes sin servicio del suministro eléctrico en diversos sectores de la comuna de Copiapó.

En tanto, no se reportan alteración en el suministro de agua potable.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) indica que las operadores de telecomunicaciones informan sobre sitios fuera de servicio debido a cortes de energía en la región de Atacama.

Además, se reportan escombros en calle Leónidas Pérez en la comuna de Copiapó.

Por su parte, tras evaluaciones realizadas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), se indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

En tanto, el Presidente Gabriel Boric confirmó que se citó a un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Regional de Atacama a las 14:00 horas, con el fin de establecer las coordinaciones y cursos de acción producto de este sismo.

"Sismo de 6.4 Richter a 64 kms de Chañaral (en proceso de confirmación) en la región de Atacama. Me comuniqué con Delegado Presidencial quien me informó que no hay víctimas reportadas por ahora. Inmediatamente fue citado el COGRID regional para consolidar información y evaluar daños", escribió el Mandataro en su cuenta de X.

IMÁGENES:

(Imágenes: @Informa3Chile y @EFGDigital)

PURANOTICIA