Director del Servicio de Educación Pública de Valparaíso responde al diputado Lagomarsino: “No es posible ejecutar todos los recursos”

El director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, Daslav Mihovilovic, respondió a los cuestionamientos que hizo el diputado Tomás Lagomarsino respecto del uso de los recursos para los colegios asociados a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), luego de que el parlamentario presentara una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso por presunto mal uso de recursos públicos asociados a la subvención escolar preferencial y subvención anual de apoyo al mantenimiento contra el organismo que dirige.

De acuerdo al documento ingresado este viernes en las oficinas del órgano contralor, “los recursos de la Subvención Escolar Preferencial y la Subvención Anual de Apoyo al Mantenimiento no llegan a los establecimientos educacionales pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso para cumplir las acciones y metas del Plan de Mejoramiento Educativo según lo establece la ley”, y acusó al servicio de “falsear” información: “El Servicio Local de Educación obliga a los directores de establecimientos educacionales a que firmen la declaración de ejecución y rendición de los recursos SEP sin haber ejecutado todas las acciones y sin haber cumplido todas las metas”.

Al respecto Mihovilovic respondió que el SLEP “cuenta con los respaldos de las compras desarrolladas a nuestras comunidades educativas (licitaciones, facturas de proveedores, recepciones hechas por nuestros directores) las enmarcadas en la Ley de Compras Públicas, proceso que auditó la Contraloría General de la República sin observaciones asociadas. Ningún director/a es o ha sido obligado a recepcionar las compras efectuadas, por cuanto cada comunidad presenta un Plan de Compras en virtud del cual se levantan las licitaciones respectivas”.

Además, aseguró que la problemática existente con relación a la ejecución de los recursos SEP se debe a que “en la actualidad existe una contraposición entre la Ley de Subvención Escolar Preferencial y la Ley de Presupuesto, por cuanto no es posible ejecutar todos los recursos percibidos, materia que hemos expuesto incluso ante la Comisión de Educación del Senado. Desde que somos Servicio Local, tenemos en nuestra cuenta corriente de Subvención Escolar Preferencial aprox. $6.000.000.000 que no podemos ejecutar por cuanto la ley de presupuesto no nos permite emplear la totalidad de estos ingresos, materia en la cual hemos sido muy insistentes en que esperamos se modifique la ley autorizándonos emplear los saldos iniciales de caja SEP”.

Finalmente, indicó que el servicio que dirige “cuenta con todos los respaldos de las mantenciones llevadas a cabo en las comunidades, aumentando a través de FAEP los recursos que llegan por ley para este componente, por cuanto el estado en el cual heredamos nuestros establecimientos implican esfuerzos presupuestarios y financieros adicionales para atender la gran cantidad de demandas que se tienen”.

