Diputados presionan para levantar secreto bancario de ex alcalde Sumonte y ex DOM de Concón en investigación por edificios en dunas

Bajo la lupa de la Fiscalía se encuentra la construcción de edificios en el Campo Dunar que comparten Concón y Viña del Mar, situación que volvió a la palestra a raíz de los gigantescos socavones registrados en el sector de Costa de Montemar, lugar donde debieron ser evacuados cuatro edificios para evitar una tragedia mayor.

Y es que se conocieron detalles acerca de una desconocida investigación penal que está llevando a cabo el Ministerio Público –en carácter de desformalizada– sobre las edificaciones en las dunas, instancia para la cual detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI han tomado declaraciones a diversas autoridades.

Entre ellas, se encuentran el ex alcalde Óscar Sumonte (2012-2021) y el ex jefe de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concón, Julio Leigh, quien incluso lanzó una verdadera "bomba" al afirmar que Juan Ignacio Soza, gerente general de la empresa urbanizadora Reconsa, "intentó realizar acciones de soborno sobre mi persona".

Si bien, el policía a cargo del interrogatorio no profundizó en esta gravísima denuncia, en el procedimiento también se le pidió acceso a sus cuentas bancarias y correos electrónicos, cuestión a la que Julio Leigh se niega. En su momento, la PDI también hizo lo propio con el alcalde Sumonte, recibiendo otra negativa a facilitar estos antecedentes.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con algunos actores políticos locales para conocer su opinión frente a esta situación puntual que también llamó la atención en el marco de esta desconocida investigación penal que lleva a cabo la Fiscalía en torno a lo que sucede con las construcciones en altura en el Campo Dunar.

LEVANTAR EL SECRETO BANCARIO

En primer lugar, el diputado Tomás de Rementería (PS) planteó que "me parece que en este caso debería levantarse el secreto bancario de las personas como Óscar Sumonte o Julio Leigh, ya que acá hay una situación, que es bastante seria".

En ese sentido, el parlamentario por el Distrito 7 sostuvo a Puranoticia.cl que "me parece necesario que la gente pueda saber la verdad de por qué construyó de esa forma, por qué hubo ese desarrollo inmobiliario en las dunas y que si fue causante por tráfico de influencias o por corrupción".

Además, De Rementería fue enfático al afirmar que "acá hubo un diseño, tanto en Viña del Mar como en Concón, para que el desarrollo inmobiliario se fuera a ese sector y favorecer a la inmobiliaria Reconsa, donde participa Edmundo Pérez Yoma y otras personas con alto poder en el Gobierno".

Cabe hacer presente que la persona mencionada por el legislador socialista es el empresario, ex militante de la DC y ex ministro de Defensa de Eduardo Frei; y del Interior de Michelle Bachelet, quien posee –junto a sus hijos– el 20% de las acciones de la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón (Reconsa), a través de sociedad Rentas CEP.

LENTITUD DEL PROCESO

Puranoticia.cl también tomó contacto con el diputado Luis Sánchez (Republicano), quien señaló que si el ex jefe de la Dirección de Obras Municipales de Concón, Julio Leigh; y el ex alcalde Óscar Sumonte, no desean entregar los correos electrónicos ni las cuentas bancarias sin una orden judicial previa, "están en su derecho".

No obstante, sostuvo que "me llama la atención es por qué el proceso judicial no avanza, lo que podría permitir eventualmente obtener el levantamiento del secreto bancario y la incautación de artefactos electrónicos, si ello se justificare".

De igual forma, el parlamentario del Partido Republicano por la zona costera de la región de Valparaíso indicó que espera que las graves acusaciones vertidas en el marco de esta investigación aún desformalizada "se esclarezcan".

También solicitó que "el Gobierno presente una iniciativa legal y abra el debate en el Congreso, que permita revisar la normativa legal que regula el otorgamiento de permisos de edificación, proyectos industriales y diversas iniciativas, hoy necesarias, pero que se entrampan demasiado, sin tener ello mucho efecto en el cuidado del medio ambiente".

Vale recordar que esta investigación penal que lleva a cabo la Fiscalía Regional de Valparaíso se inició tras la recepción de una querella, el año 2020, por el delito de otros abusos contra particulares o vejaciones injustas, lo que ha derivado en una serie de diligencias, en el marco de una indagatoria que aún sigue vigente.

PROTECCIÓN DEL CAMPO DUNAR

Quien también abordó el tema fue la concejala María José Aguirre (Ind.-Evópoli), quien partió diciendo que "si bien, es una decisión personal si no lo llegaran a autorizar, y de acuerdo a los avances de las investigaciones, lo más seguro es que se les exigirá abrir sus cuentas y mails, a través de una resolución judicial. Y si hay acusaciones de soborno, será la justicia quien deberá pronunciarse".

La edil también comentó que los socavones han abierto una serie de temas que involucran al Campo Dunar, que a su juicio "vuelve a ser protagonista de la historia y se convierte en la herramienta principal para una serie de gestiones necesarias para priorizar la seguridad de los que viven en su entorno".

En ese sentido expuso que "hoy el Campo Dunar de la Punta de Concón lo componen 50 hectáreas. Gracias a la comunidad logramos protegerlo con 30,1 hectáreas como Santuario de la Naturaleza y 20 hectáreas como área verde, pero que quede claro que el Campo Dunar sigue siendo uno solo. Nos está devolviendo la mano, es éste quien hoy puede permitir como área de amortiguación proteger no sólo la flora y fauna del lugar, sino también la vida de quienes habitan en su entorno".

"Aún quedan terrenos dunares que en el Plan Regulador Comunal, y me imagino que también en el de Viña, fueron considerados apropiados para su construcción. Tenemos un Santuario de la Naturaleza que nos permite exigirles a todos ellos, mas allá de la obligatoriedad o no, la presentación voluntaria de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) , además de un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV). Si bien, para quienes urbanizan y construyen, puede presentar un problema, será bastante menor a las consecuencias que hoy se está viviendo con los socavones", agregó.

Por último sostuvo que "es necesario no sólo parecer, sino serlo, y ser consecuente con los compromisos adquiridos y la protección del Campo Dunar, que hasta la fecha no existe acción alguna para su real protección.

PURANOTICIA