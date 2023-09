Desclasifican "acciones de soborno" de alto ejecutivo de Reconsa a ex titular de la DOM de Concón en desconocida investigación penal

En el marco de la conmoción que han generado los dos gigantescos socavones en el límite entre Reñaca y Concón, lo que derivó en la evacuación preventiva de cuatro edificios del sector de Costa de Montemar, se dio a conocer una desconocida investigación penal que está llevando a cabo el Ministerio Público –en carácter de desformalizada– sobre las edificaciones en el Campo Dunar de Concón.

En el marco de esta emergencia producida a raíz de las intensas precipitaciones de agosto y septiembre, que hicieron colapsar el colector de aguas lluvia que pasa justo por debajo de las construcciones de Costa de Montemar, generando sendos socavones en los alrededores de los edificios Kandinsky, Miramar Reñaca A, Miramar Reñaca B y Santorini Norte, se revelaron inéditos detalles de una indagatoria en curso.

Para comprender el aspecto central de esta investigación –y de una grave denuncia en específico– vale tener en cuenta que uno de los primeros dueños del terreno donde se emplazan estos edificios de Costa de Montemar fue la empresa Reconsa, que el año 1995 ordenó un estudio para planificar la evacuación de aguas lluvia del sector, lo cual fue recepcionado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), dando paso al colector Reñaca Norte, que terminó cediendo debido a las intensas últimas lluvias.

Teniendo esto como premisa, uno de los aspectos centrales de la indagatoria que lleva a cabo actualmente –y aún de manera desformalizada– el Ministerio Público, dice relación con una declaración dada por Julio Leigh Zapata, ex titular de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concón, quien ante la Policía de Investigaciones (PDI) acusó al gerente general de Reconsa, Juan Ignacio Soza, de haberlo intentado sobornar.

Según da cuenta un reportaje de Tele13, Julio Leigh denunció en marzo de 2022, ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, la existencia de reuniones entre el ex alcalde Óscar Sumonte y el Concejo Municipal de entonces, con la plana ejecutiva de Reconsa. No obstante, el Director de Obras Municipales en aquel periodo afirmó ante los detectives que no pudo ingresar a la cita, pero que en ella se habrían realizado modificaciones al Plano Regulador del borde costero de Concón.

Es este marco que Julio Leigh revela ante la PDI que "no tengo ningún conocimiento sobre el patrimonio del señor Sumonte y sus familiares, como tampoco de sobornos o regalías. Sí, sólo escuché de su persona, que tenía una propiedad en Lomas de Montemar. Esto fue en una reunión de Concejo. Pero sí puedo indicar que por parte de Juan Ignacio, éste intentó realizar acciones de soborno sobre mi persona".

Si bien, el policía a cargo del interrogatorio no profundizó en esta gravísima denuncia efectuada por el entonces Director de la DOM en contra del alto ejecutivo de una de las principales urbanizadoras de la región de Valparaíso, al final le pide acceso a sus cuentas bancarias y correos electrónicos, cuestión a la que Julio Leigh se niega.

Frente a la grave acusación contra el gerente general de Reconsa, su abogado, Felipe de la Fuente, expuso a Canal 13 que "puedo asegurar que es absolutamente falso. Don Juan Ignacio Soza jamás ha intentado sobornar al señor Leigh ni a ningún otro empleado público o privado. Es más, consideramos grave y lamentable que se utilice la difamación como estrategia. Lo que sí puedo agregar, en términos generales, es que hemos acompañado evidencia que demuestran que las supuestas irregularidades que se le atribuyen al señor Soza carecen completamente de fundamento".

El reportaje también da cuenta de lo declarado por el ex alcalde de Concón, Óscar Sumonte, quien reconoce haber participado en las reuniones con los ejecutivos de Reconsa, pero que fueron "bajo la Ley del Lobby". Ante la consulta de si ha recibido pagos o beneficios, el ex jefe comunal señaló que "mi respuesta es totalmente negativa". Finalmente, también se le pidió acceso a sus correos electrónicos y cuentas bancarias, pero la ex autoridad, al igual que ex DOM, se negó a entregarlo.

Desde la Fiscalía Regional de Valparaíso, en tanto, manifestaron mediante un comunicado, que en diciembre del 2020 se inició una investigación penal tras la recepción de una querella por el delito de otros abusos contra particulares o vejaciones injustas y que desde ese momento han llevado a cabo una serie de diligencias, en su mayoría ejecutadas por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, en una investigación "vigente" y "desformalizada".

