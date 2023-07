Diputados por Valparaíso piden investigar el doble sueldo de Sonia Muñoz en Puchuncaví y como asesora del senador Chahuán

Fuertes críticas surgieron a raíz de la nota publicada por Puranoticia.cl,que da cuenta del doble sueldo que por dos años recibió la relacionadora pública y reconocida figura de Renovación Nacional (RN) en la región de Valparaíso, Sonia Muñoz Flores, tanto en su trabajo como encargada de Comunicaciones del Municipio de Puchuncaví, como en su puesto como asesora política del senador y presidente de RN, Francisco Chahuán.

Tras presentar su renuncia al órgano edilicio de Puchuncaví, comunicada al Concejo Municipal a través de una carta en la que afirmó que debía estar "disponible 24/7" pese a ser una prestadora de servicios a honorarios; surgieron de inmediato las dudas, al ser la profesional una reconocida cercana al senador Chahuán, ex jefa de gabinete por 12 años y por muchos más su verdadera mano derecha en sus labores parlamentarias.

Y es que la pregunta que viene a la mente es una: ¿Cómo lo hacía Sonia Muñoz Flores para cumplir con sus labores comunicacionales "24/7" en el Municipio que administra Marcos Morales y, a la vez, asesorar legislativamente al senador Francisco Chahuán, considerando que ambos trabajos son a tiempo completo? ¿Cómo podía estar presente en el edificio consistorial y, a la vez, en la sede del Poder Legislativo, teniendo en cuenta que entre ambos lugares hay más de 50 kilómetros de distancia? ¿Será que trabajaba 48 horas al día o, lo más razonable, a quién no le cumplía a cabalidad?

DOBLE SUELDO, DOBLE CONTRATO

La relacionadora pública trabajó entre junio de 2021 y junio de 2023 en el Municipio de Puchuncaví, dejando su cargo este último mes debido a fuertes diferencias con el alcalde Marcos Morales, otro cercano al senador Francisco Chahuán, a quien conoce de su militancia en Renovación Nacional. Pero además, durante este mismo tiempo, Muñoz también trabajó en el Senado, asesorando al presidente de RN, logrando un sueldo mensual de $5 millones entre ambos trabajos que debía realizar en simultáneo.

Si bien, ingresó ganando $1.920.904 por mes el año 2021 en Puchuncaví, su sueldo aumentó a $2.055.498 entre 2022 y 2023. Por su parte, en el Senado obtenía $2.506.260 mensuales durante 2021, sin embargo ya en junio de 2023 tenía una remuneración mensual de $2.904.354, según consigna Transparencia de ambos organismos.

A esto se suma que en el equipo del senador Chahuán también trabaja la pareja de Sonia Muñoz, Edison Báez Montano, quien comenzó recibiendo un sueldo mensual de $712.435 como coordinador territorial, para luego obtener una remuneración por $411.316 como encargado de oficina parlamentaria del legislador RN.

De esta manera, en junio de 2023, la pareja llegó a casa con más de $5 millones ($5.371.168); desglosados de los $2.904.354 del trabajo legislativo de Sonia Muñoz y de sus $2.055.498 en el Municipio de Puchuncaví; sumado a los $411.316 que percibió Edison Báez por trabajar con Francisco Chahuán en el Congreso.

CRÍTICAS PARLAMENTARIAS

El doble contrato y, por ende, doble sueldo de Sonia Muñoz Flores fue analizado por diputados de la región de Valparaíso. Si bien, Puranoticia.cl contactó a 15 de los 16 parlamentarios de la zona (el diputado Jorge Brito fue excluido debido a que ni su equipo de prensa ni él personalmente contestan a los llamados o mensajes de este medio), sólo fueron tres los que quisieron referirse: Camila Rojas (Comunes), Tomás de Rementería (PS) y Luis Fernando Sánchez (Republicano). El resto, lisa y llanamente no respondió o se excusaron de contestar debido a que estaban en semana distrital o en reuniones.

En primer lugar, la parlamentaria del Frente Amplio por el Distrito 7, Camila Rojas Valderrama (Partido Comunes), manifestó a Puranoticia.cl que "es importante que la situación se investigue y se aclare su legalidad. También es clave que Renovación Nacional tome acciones y se ponga a disposición, como corresponde en casos así".

Luego, el diputado Luis Sánchez (Republicano) señaló que "sin duda es dificil de entender que una persona pueda trabajar a tiempo completo en dos lugares y por un sueldo bastante alto. Creo que la señora Muñoz es quien debe explicar cómo es que era capaz de cumplir con la Municipalidad y con el Senador a la vez. ¿Cómo le daba el tiempo? Porque son estas cosas las que dañan el juicio que tiene la ciudadanía sobre la política e instalan una idea de que es puro aprovechamiento".

Finalmente, el diputado Tomás de Rementería (Socialista) comentó que "es preocupante que una persona reciba dos sueldos", agregando que "hay que revisar si estos dos contratos eran a tiempo completo. En este caso, parece que al ser encargada de Comunicaciones y jefa de gabinete, eran dos trabajos a tiempo completo, así que me parece que no correspondía y creo que tenemos que legislar porque es bastante común esto de tener doble sueldo y creo que debe superarse porque afecta a la credibilidad de la política y además en el fondo se está pagando por trabajos que evidentemente no se están haciendo en la forma que deberían hacerse".

PURANOTICIA