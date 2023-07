Reconocida figura de RN renuncia al Municipio de Puchuncaví y acusa al alcalde Morales de "faltas de respeto" y "hostigamiento"

Molestia y pesar son las dos sensaciones que predominan en la carta de renuncia que presentó la ahora ex encargada de Comunicaciones de la Municipalidad de Puchuncaví, Sonia Muñoz Flores, ante el alcalde Marcos Morales Ureta, a quien acusa de "constantes presiones, faltas de respeto y hostigamiento laboral".

La relacionadora pública de profesión –militante de Renovación Nacional (RN)– es conocida en el mundo político regional, pues ejerció durante 12 años como jefa de gabinete del senador Francisco Chahuán, además de haber sido presidenta distrital de la tienda de Chile Vamos e incluso candidata del partido al Concejo de Viña del Mar.

El alcalde Marcos Morales, por su parte, también es cercano al presidente nacional de RN, quien incluso hizo campaña por él en la Elección Municipal del 2021, por tanto el conflicto suscitado afecta a dos figuras reconocidas del partido a nivel regional.

Cansada del trato recibido por la máxima autoridad comunal, la encargada de Comunicaciones redactó una carta, que fue leída en sesión del Concejo Municipal desarrollado en el sector de La Canela, donde explica punto por punto los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, pese a haber ingresado a la casa edilicia de Puchuncaví el segundo día de administración del alcalde Morales.

"Lamentablemente, varios fueron los hechos que me llevan a tomar esta decisión, a pesar del cariño y esfuerzo que le puse a mi trabajo; las constantes presiones, faltas de respeto, hostigamiento laboral, no bastando estar disponible las 24 horas, los siete días de la semana, a pesar de ser una prestadora de servicios a honorarios", contó Sonia Muñoz en su carta de renuncia dirigida al jefe comunal.

De igual forma, la profesional sostuvo que "malas palabras recibidas de su parte, hicieron que mi trabajo se tornara insoportable, viéndome en la obligación de renunciar delante de mis compañeros en una reunión de trabajo después de un largo día de trabajo y de sus cambios de humor, al llegar la noche no pude seguir soportando sus malos tratos hacia mí, tanto como persona como profesional".

Además, la ex candidata de Renovación Nacional a Concejala de Viña del Mar sostuvo que en sus 20 años de experiencia profesional, "nunca había sufrido un trato tan vejatorio hacia mi persona, debiendo soportar gritos, faltas de respeto, cambios repentinos de humor y de decisiones, llamadas aireadas a mi persona a altas horas de la noche entre muchas otras acciones".

A sus ex compañeros de trabajo en el Municipio agradeció la preocupación; mientras que a los vecinos de la comuna les manifestó su cariño y apoyo, a pesar de no ser nacida en la zona, tal como se lo habría recalcado siempre el alcalde Marcos Morales: "Aún cuando usted (palabras dirigidas al jefe comunal) siempre hace ver a quienes no somos de la comuna que 'no somos nacidos y criados en ella'".

Al respecto explicó que "a la hora de desarrollar nuestro trabajo, eso no tiene la menor importancia, ya que uno pasa a ser un vecino más, que, al ir conociendo las distintas realidades nos vamos sintiendo identificados con ella. Además, ha de considerar que las horas de trabajo y esfuerzo son mayores que cualquier otra, razón por la que no ser nacido y criado en la comuna no nos hace menos personas o peores trabajadores. Sino por el contrario, aprendí a conocer y querer a esta gente y, de la misma forma, recibí mucho cariño de parte de ellos sin importarles mi origen".

Por último, Sonia Muñoz Flores subrayó en el documento dirigido al alcalde Marcos Morales Ureta que "lamento profundamente tener que despedirme de esta forma, sin embargo sus acciones de usted como edil me empujaron a hacerlo".

