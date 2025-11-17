Diputados Lee y Morisevic lograron escaños senatoriales en Arica

Arica y Parinacota fue otra de las regiones que eligió a dos representantes en el Senado, que en esta oportunidad correspondieron a dos diputados en ejercicio, uno de oposición y otro del oficialismo.

El candidato de la oposición, Enrique Lee (Independiente-Demócratas) logró la primera mayoría, con 33.413 votos (26,05%), mientras que Vlado Mirosevic (Partido Liberal), luego de dos periodos en la Cámara de Diputados, obtuvo un 24,99% de las preferencias (31.105 votos).

De esa forma, quedó fuera del Congreso la diputada Carmen Hertz (PC), quien en su aspiración al Senado también postuló dentro de la lista oficialista Unidad por Chile, pero solo consiguió 3.189 votos (el 2,56%).

En tanto, Lee dejó fuera de carrera al candidato UDI José Durana, mientras que Mirosevic logró mantener el cupo para el pacto Unidad por Chile, después que dejó la región el senador José Miguel Insulza para competir por Valparaíso, donde perdió.

PURANOTICIA