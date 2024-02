Diputado Lagomarsino emplaza al Gobierno a ponerle urgencia a Ley de Incendios y critica a Ripamonti por solicitarla con un cartel

Diversos comentarios, tanto a nivel ciudadano como político, generó la acción realizada por la alcaldesa Macarena Ripamonti en la primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde tras su presentación, por parte de los animadores, levantó un cartel exigiendo ante las cámaras «Ley de Incendios Ahora».

La primera autoridad comunal se explayó un poco más en redes sociales, específicamente en su cuenta en Instagram, donde precisó que "¡Ley de Incendio ahora! Debemos afrontar de manera decidida a quienes han dañado a diversos sectores del país. El Festival de Viña del Mar se pone al servicio de la comunidad y junto a nuestros vecinos decimos presente en esta primera jornada del evento solidario, que visibilizará a los barrios viñamarinos. Con mucho trabajo, luego de casi tres semanas en terreno, no nos pueden abandonar. ¡Arriba Viña!".

PROYECTOS INGRESADOS

Cabe hacer presente que son tres las iniciativas legislativas que se encuentran en trámite en la Cámara de Diputados: una ingresada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric; otra levantada por el diputado Félix González, del Partido Ecologista Verde; y la tercera, que presentó el diputado Diego Ibáñez, de las filas de Convergencia Social.

Estas, a modo general, buscan regular lo que ocurre con los suelos siniestrados una vez que se controla la emergencia, así como prohibir y alejar las plantaciones forestales cercanas al radio urbano. La iniciativa también aborda factores como el cambio climático, los impactos ambientales y la necesidad de limitar actividades.

Sobre esto último, se indica que en el caso de producirse un incendio forestal u otro desastre provocado por el ser humano o la naturaleza, se prohíbe realizar actividades agropecuarias distintas al uso o destino que tenía al producirse el siniestro o desastre; cambiar el uso del suelo; conceder permisos de construcción, alteración o ampliación de edificios u obras de urbanización; y desafectar un terreno declarado forestal de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Decreto Ley N° 701.

Dicha prohibición será por el término de 50 años, contados desde el cese del incendio forestal, para los casos mencionados en el inciso anterior. Además, la iniciativa indica que las áreas silvestres protegidas, humedales y bosques nativos, mantendrán siempre su condición original, sin perder su calidad de tal por efecto de un incendio forestal u otro desastre provocado por el ser humano o la naturaleza.

CRÍTICAS

Toda esta situación fue abordada por el diputado Tomás Lagomarsino, del Partido Radical, quien en conversación con Puranoticia.cl criticó la acción ejecutada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, a quien le pidió conversar con el presidente Boric.

"He visto a la alcaldesa Ripamonti en el estadio Sausalito compartiendo y conversando permanentemente con el presidente Gabriel Boric y me pregunto por qué no se lo habrá dicho directamente en alguna de todas esas instancias, en vez de levantar un cartel", comenzó señalando el parlamentario por la Quinta Región.

El legislador explicó que esto se debe a que "la tramitación de los tres proyectos de ley que están en el Congreso Nacional dependen de las urgencias del Ejecutivo. Urgencia que el presidente Gabriel Boric ya se había comprometido en diciembre de 2022 a ingresar (tras el megaincendio en el sector de Forestal) y que recién ingresó los últimos días de enero de 2024, ad portas de iniciar el receso legislativo".

Lagomarsino comentó también que "aquí hay tres proyectos de ley, con distintas características, pero que requieren que el Gobierno le ponga suma urgencia".

Finalmente, el representante del Distrito 7 expuso que "más que levantar un cartel, yo llamaría a la Alcaldesa a conversar con el Presidente, para solicitarle que ingrese la urgencia que ella misma está exigiendo para que alguna de las tres iniciativas de Ley de Incendio sean finalmente Ley de la República".

OTRAS REACCIONES

Quien también ahondó en la acción de la alcaldesa Ripamonti fue el diputado Andrés Celis (RN), quien este lunes dijo a Puranoticia.cl que "aquí las víctimas son los damnificados, quemados, fallecidos, seres queridos, afectados, etcétera. Si la Alcaldesa busca victimizarse, cae en un aprovechamiento de una catástrofe donde los cortafuegos, desmalezamientos, vías de evacuación en caso de incendios, planes de emergencias, etcétera... estaban mal".

En tanto, el diputado Tomás de Rementería (PS) sostuvo a este medio que "estoy totalmente de acuerdo que la Alcaldesa haya hecho uso de la tribuna del Festival de Viña del Mar para mostrar su interés en que se apruebe la Ley de Incendios, que es tan necesaria. Esta ley se encuentra actualmente en tramitación en la Comisión de Hacienda y creemos necesario que ésta se apruebe prontamente".

Además, el diputado independiente (ex republicano), Johannes Kaiser, dijo sobre la acción que "la cartulina que usó la alcaldesa Ripamonti para pedir mediáticamente una ley de incendios, la pudo haber usado también para escribir el plan de evacuación de los sectores en riesgo. Las leyes no impiden desastres. El trabajo criterioso y responsable sí lo hace".

Finalmente, el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, también entregó su opinión. "¿Ley de incendios? Una forma de ocultar su negligencia. La izquierda miente sin pudor, menosprecia la razón y a las víctimas. Una ley por sí misma no evita incendios, ni diseña e implementa planes de evacuación efectivos, ni mejora la extinción y menos soluciona la incompetencia".

