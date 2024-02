En qué consiste y en qué etapa se encuentra la Ley de Incendios que exigió la alcaldesa Ripamonti con un cartel en el Festival de Viña

Una de las acciones más comentadas de la noche inaugural del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar fue el cartel exhibido por la alcaldesa Macarena Ripamonti luego de ser presentada por los animadores del certamen.

«Ley de Incendios ahora», indicaba el letrero que levantó la autoridad, acción que dio paso a una serie de mensajes a través de las redes sociales, tanto por quienes aplaudían la decisión de levantar esta consigna en un espacio tan importante como éste, como por quienes criticaron que eligiera justamente este momento para hacerlo.

Cabe recordar que la 63ª versión del Festival de Viña estuvo antecedida por una catástrofe de proporciones, sólo comparada con el terremoto de magnitud 8,8 con posterior tsunami en la zona centro sur del país. Se trató de un megaincendio que consumió por completo diversos sectores de la Ciudad Jardín, además de Quilpué y Villa Alemana, lo que le costó la vida a 133 personas y consumió más de 7 mil casas.

"¡Ley de Incendio ahora! Debemos afrontar de manera decidida a quienes han dañado a diversos sectores del país. El Festival de Viña del Mar se pone al servicio de la comunidad y junto a nuestros vecinos decimos presente en esta primera jornada del evento solidario, que visibilizará a los barrios viñamarinos. Con mucho trabajo, luego de casi tres semanas en terreno, no nos pueden abandonar. ¡Arriba Viña!", dijo la jefa comunal a través de su cuenta en Instagram.

EN QUÉ CONSISTE

Es así como desde primer momento la Alcaldesa ha solicitado a través de la prensa que se legisle en pos de la Ley de Incendios, considerando que esta iniciativa se encuentra "durmiendo" en el Congreso Nacional desde el año 2021, luego que fuera presentada debido a las destructivas emergencias registradas ese año en el sur. En concreto, el proyecto está en la Comisión de Hacienda, a la espera de ser despachada para que continúe su trámite legislativo hacia el Senado de la República.

Pero, ¿en qué consiste la Ley de Incendios? En lo central, el proyecto busca regular lo que ocurre con los suelos siniestrados una vez que se controla la emergencia, así como prohibir y alejar las plantaciones forestales cercanas al radio urbano. En lo específico, la iniciativa legal aborda factores como el cambio climático, los impactos ambientales y la necesidad de limitar actividades, entre otros.

Sobre este último punto, se indica en el proyecto que en el caso de producirse un incendio forestal u otro desastre provocado por el ser humano o la naturaleza, se prohíbe: Realizar cualquier actividad agropecuaria distinta al uso o destino que tenía al momento de producirse el siniestro o desastre; cambiar el uso del suelo; conceder permisos de construcción, alteración o ampliación de edificios u obras de urbanización de cualquier naturaleza; y desafectar un terreno declarado forestal de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Decreto Ley N° 701.

Dicha prohibición será por el término de 50 años, contados desde el cese del incendio forestal, para los casos mencionados en el inciso anterior. Además, la iniciativa indica que las áreas silvestres protegidas, humedales y bosques nativos, mantendrán siempre su condición original, sin perder su calidad de tal por efecto de un incendio forestal u otro desastre provocado por el ser humano o la naturaleza.

DISCUSIÓN PARLAMENTARIA

A raíz de esta discusión, Puranoticia.cl conversó con parlamentarios de la región de Valparaíso para conocer su opinión frente al tema. En ese sentido, el diputado Tomás de Rementería (PS) sostuvo que "estoy totalmente de acuerdo que la Alcaldesa haya hecho uso de la tribuna del Festival de Viña del Mar para mostrar su interés en que se apruebe la Ley de Incendios, que es tan necesaria".

De igual forma, planteó que "esta ley se encuentra actualmente en tramitación en la Comisión de Hacienda y creemos necesario que ésta se apruebe prontamente".

El legislador socialista también enfatizó en que "debemos ser claros en que esto no va a resolver todos los problemas, pero sí va a aportar a que tengamos una discusión mayor sobre las condiciones para combatir los incendios, con los terrenos siniestrados y una serie de cosas que creo que sin duda serán un aporte para un país que cada vez vemos más la ocurrencia de estos fatídicos sucesos".

Por su parte, el diputado Andrés Celis indicó a Puranoticia.cl que "la Alcaldesa de Viña está utilizando la plataforma del Festival para poner en relieve una demanda con la que todos estamos de acuerdo, que es necesaria una Ley de Incendios, que no sólo aumente sanciones, sino que tenga como principio clave la prevención. Por ejemplo, generando más cortafuegos y separando las plantaciones forestales de los centros poblados y entregando mayores atribuciones para los órganos pertinentes. Hay varias iniciativas que están en discusión en el Congreso y que esperamos se puedan tramitar con celeridad una vez terminado el receso parlamentario".

Pero por otra parte, comentó que "la Alcaldesa intenta desviar la atención, siendo que no debe desentenderse de la responsabilidad que como Municipio tienen en el desmalezado, generación de cortafuegos y otras acciones preventivas que no han desarrollado. Y lo digo con base, pues he recorrido con los vecinos de Viña del Mar distintos sectores donde se nota el abandono municipal en esta materia".

Finalmente reflexionó diciendo que "aquí las víctimas son los damnificados, quemados, fallecidos, seres queridos, afectados, etcétera. Si la Alcaldesa busca victimizarse, cae en un aprovechamiento de una catástrofe donde los cortafuegos, desmalezamientos, vías de evacuación en caso de incendios, planes de emergencias, etcétera... estaban mal. Debe y será la justicia quien determine las responsabilidades. Ahora, nuestra obligación es concentrarnos y unirnos, dejando fuera lo ideológico y odioso para reconstruir Viña del Mar y devolverles la dignidad que en justicia les corresponden y perdieron, acompañarlos y asistirlos, incluida su salud mental, por el verdadero estallido catastrófico social que el fuego, al menos en gran parte por falta de servicio y negligencia inexcusable, destruyó vidas, viviendas familias sueños, parques y bienes".

PROYECTOS EN CONJUNTO

Fue tal la relevancia del mensaje expresado por la alcaldesa Macarena Ripamonti con su cartel que el tema incluso fue abordado este lunes 26 de febrero por el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, quien coincidió con la autoridad comunal en la necesidad de contar con una Ley de Incendios, aunque recalcando que no se trata de una medida mágica.

La autoridad de emergencias señaló a radio Cooperativa que "es importante, es relevante", agregando que "todas estas leyes que van surgiendo –tal como está la Ley del Servicio o la Ley de Incendios, que ayer mostraba en un letrero la Alcaldesa–, ninguna actúa por sí sola. Eso es muy importante tenerlo claro".

Hormazábal también sostuvo que "no porque se escriban en un papel, automáticamente van a quedar todos los problemas solucionados", sino que "todos los proyectos deben ser trabajados en forma integral. Es decir, debe ser trabajada la Ley de Incendios, la Ley del Senapred, la Ley del Cambio Climático, los planos reguladores, los planes de emergencia, los planes de reducción. Todo en un conjunto".

En ese sentido, hizo un llamado a que "no hay que generar estas expectativas de que, porque salga la ley todo esto va a cambiar de la noche a la mañana", ahondando también en que la de incendios "es una ley muy importante, porque viene a estandarizar y fijar algunos lugares donde específicamente los municipios van a poder tener un mejor control de la zona donde se puede construir, y eso lo ha puesto de manifiesto el Ministro de Agricultura".

"El año pasado, incluso, participamos en el Congreso, porque como Gobierno lo hemos puesto y estamos priorizando este tema", relevó.

PURANOTICIA