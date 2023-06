Diputado Celis y anuncio de reducir 40% las listas de espera: "Es imposible que se haga"

Como "imposibles que los pueda cumplir" calificó el diputado Andrés Celis los anuncios efectuados por el presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública a la Nación.

Al terminar el extenso discurso presidencial, el parlamentario RN por la región de Valparaíso explicó que, por ejemplo, en materia de listas de espera, "se requieren unos $60 mil millones para poder eliminarlas en todo Chile".

Y es que dijo que solamente en Fonasa, el sistema de salud público le debe al sistema privado más de $260 mil millones, por lo que aseguró que "eliminar las listas de espera, aminorarlas en una cantidad aceptable, hoy día es imposible que se haga".

Por ello enfatizó que las listas de espera, como todos el país quiere y espera, "no se va a hacer, porque no están los recursos y mucho menos si no encontramos una solución que haga factible lo que pasa hoy día con las isapres".

Celis afirmó que en salud mental "pasa lo mismo", ejemplificándolo con lo que ocurre en el centro de salud mental de San Antonio, construido hace poco, pero que "no da abasto, tanto así que hay personas que no pueden cumplir lo que trata el tema".

Finalmente sostuvo que "lo que dice relación con el delegado regional, el cambio de nombre a jefe regional es solamente algo cosmético y en el tema de las competencias me da la idea que es alargar el tema para no cambiar un cargo que le sirve a un Gobierno para así mantener el poder".

