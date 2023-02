Diputado Celis tilda de “un desastre” la gestión de Freddy Ramírez por borde costero y afirma que “Concón no merece un Alcalde como usted”

Si bien, el foco debiera estar centrado en los problemas que han tenido los empresarios gastronómicos del borde costero de Concón a raíz de las inundaciones que han sufrido producto del ingreso de materiales de construcción al alcantarillado en las cercanías de la caleta Higuerillas, lo cierto es que el tema ha generado una polémica paralela que tiene como protagonistas al diputado Andrés Celis y al alcalde Freddy Ramírez.

Todo comenzó la mañana de este jueves cuando el parlamentario de Renovación Nacional (RN) hizo eco de la molestia expresada por los locatarios, representados por Brian Malet, dueño del restaurante «Vista al Mar», quien señaló que "el alcantarillado está pésimo, entonces tenemos el miedo –por lo que nos dicen los expertos– que van a tener que seguir rompiendo porque nos estamos inundando sin que llueva".

Frente a esto, se inició una especie de "fuego cruzado" entre el Diputado y el Alcalde, con declaraciones que continuaron este viernes y que ya pasaremos a detallar.

DESASTRE EN CONCÓN

Lo primero es entender el origen de todo este problema, el cual está en el proyecto de mejoramiento del borde costero entre Reñaca y Concón, obra encargada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) a la empresa Constructora Waldo Sánchez Román, la cual se encuentra paralizada desde diciembre tras un acuerdo alcanzado con los empresarios gastronómicos para retomarlas en marzo y así no afectar a las ventas durante la temporada de verano, la más fuerte del año para el rubro.

Según explicó Serviu Valparaíso, a través de su directora (s), María Paz Cueto, "las problemáticas que se aprecian están circunscritas al mal funcionamiento de la red sanitaria, provocando una emergencia que debe ser resuelta por Esval. Por lo mismo, todos los costos asociados a la reposición de la infraestructura intervenida, son de cargo directo de la empresa sanitaria".

En tanto, desde la empresa sanitaria Esval, por medio del subgerente zonal Alejandro Romero, explicaron que "debido al ingreso de material de construcción al alcantarillado, proveniente de las obras de mejoramiento del camino costero, nuestra infraestructura de aguas servidas ha sido afectada".

El dueño del restaurante «Vista al Mar» lamentó que toda esta situación ha generado que "todos los fines de semana estemos con grandes inundaciones y sin que caiga una gota de agua. (...) Es una situación bastante preocupante la que estamos viviendo".

FUEGO CRUZADO

Más allá que la centralidad del problema está en las inundaciones que han afectado a los locatarios del borde costero, las declaraciones cruzadas entre el diputado Andrés Celis y el alcalde Freddy Ramírez ha dejado una sabrosa polémica política regional, la cual comenzó este jueves con el origen de la denuncia y continuó este viernes con una nueva réplica ante los emplazamientos efectuados.

En primer lugar, el parlamentario RN, a raíz de las inundaciones en restaurantes de la caleta Higuerillas, emplazó directamente al Alcalde de Concón –y a otras autoridades regionales– a "hacerse cargo", pues aseguró que "esta es la quiebra de los restaurantes, esto es cesantía, falta de turismo y liderazgo cero".

Horas más tarde, el alcalde Freddy Ramírez recogió el guante y respondió duramente a lo expresado por el legislador de Chile Vamos: "Nuestro llamado es para que el diputado Celis se informe bien respecto a las acciones que ejecuta el Municipio antes de levantar algún tipo de denuncia, pues nuestro trabajo siempre ha estado junto a los empresarios gastronómicos y a los vecinos y vecinas de Concón".

Junto a ello, el jefe comunal conconino invitó a Celis a "trabajar en terreno de manera honesta y a dejar de lado el protagonismo político sin conocer la realidad en terreno. Lo invitamos para que pueda acercarse a la Municipalidad a conocer de cerca el trabajo que hemos ejecutado desde el primer día en las obras en un proyecto que fue mal ejecutado durante el Gobierno anterior y que hoy hemos logrado sacar adelante gracias a una gestión en conjunto con todos los actores involucrados".

Estas palabras no cayeron nada bien en el representante del Distrito 7 de la región de Valparaíso, quien manifestó a Puranoticia.cl que "he estado informado por parte de todos los afectados y afectadas, y no cabe duda: lamentablemente todas sus gestiones, alcalde Ramírez, han sido un desastre. Cero liderazgo".

Celis concluyó esta polémica paralela diciendo enfáticamente a Ramírez que "Concón no merece un Alcalde como usted". Lo invito a dar la cara en terreno y no mandar a sus asesores, y recordar que lo importante es buscar soluciones ante situaciones tan complejas como lo que ocurre hoy en el camino costero Reñaca-Concón, donde las gestiones ineficientes tienen muy afectados a todos los locatarios.

PURANOTICIA