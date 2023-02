Obras ocasionan desastre en el borde costero de Concón: sector de Caleta Higuerillas terminó inundado y restaurantes quedan en peligro

Tan molestos como preocupados se encuentran los empresarios gastronómicos de Concón, a raíz de los problemas ocasionados por las obras de mejoramiento del borde costero, encargados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) a la empresa Constructora Waldo Sánchez Román, las cuales durante los últimos días han originado inundaciones en algunos de los restaurantes del sector de Caleta Higuerillas.

En diciembre –y por petición de los propios locatarios– se suspendieron las obras, bajo el compromiso que se retomarían el 15 de marzo para no afectar al rubro gastronómico durante la temporada estival. Sin embargo, y según acusa el propietario del restaurante Vista al Mar, Brian Malet, en compañía del diputado Andrés Celis, tras los trabajos de pavimentación se produjeron inundaciones en algunos establecimientos.

"A menos de dos meses que nos entregaron nuestra calle, una vez más está todo roto... y no sólo esta parte, sino que dos puntos más allá. Lo grave es que el alcantarillado está pésimo, entonces tenemos el miedo –por lo que nos dicen los expertos– que van a tener que seguir rompiendo porque nos estamos inundando sin que llueva", explicó Brian Malet, dueño del restaurante Vista al Mar de Concón.

Fuentes del Serviu en la región de Valparaíso explicaron a Puranoticia.cl que tal afirmación no es cierta, pues las obras no se encuentran terminadas ni mucho menos entregadas, pues recordaron el compromiso –adoptado tras petición de los propios empresarios gastronómicos– de retomar los trabajos a mediados de marzo. No obstante, desde el rubro aseguraron que esta situación ha originado que de todas formas han perdido clientes en verano, pues los turistas no tienen dónde estacionar y el acceso a sus establecimientos se les dificulta enormemente.

Estos problemas fueron relatados al diputado Andrés Celis, quien atribuyó el hecho a una descoordinación: "Debido a la falta de coordinación entre la empresa constructora y Esval, estos últimos tuvieron que destruir la obra recién terminada para trabajar en el alcantarillado. Los perjuicios para los locatarios del lugar son enormes. ¿Quién se hace cargo?", cuestionó el parlamentario RN.

En concreto, el tema obedecería a una presunta falta de comunicación entre la constructora y la empresa sanitaria de la región de Valparaíso, pues –según explicó Celis– no se habrían percatado que bajo la obra ya pavimentada había alcantarillado, el cual no soportó el trabajo y terminó rompiendo, afectando posteriormente a los restaurantes del camino costero conconino.

"Es una obra de más de $20 mil millones. Han habido una serie de problemas, con una empresa con incumplimientos y el tema en Contraloría. Aquí estaba pavimentado, estaba hecha la obra por parte de la empresa, pero no se pusieron de acuerdo con Esval, no se dieron cuenta que había alcantarillado, que no soportó. Hoy Esval intenta reparar esto, pero rompiendo toda la obra realizada. Se está destruyendo por falta de coordinación", prosiguió el representante del Distrito 7.

Frente a esto, el parlamentario de Chile Vamos emplazó al Ministerio de Vivienda, al Alcalde de Concón y a la Delegada Presidencial de Valparaíso, pues sostuvo: "Por favor, autoridades, hacerse cargo, y que los responsables de esto tengan que contribuir con la compensación que se merecen todos aquellos que están siendo perjudicados", pues aseguró que "esta es la quiebra de los restaurantes, esto es cesantía, falta de turismo y liderazgo cero".

En tanto, el dueño del restaurante Vista al Mar concluyó diciendo que "todos los fines de semana estamos con grandes inundaciones y sin que caiga una gota de agua (lluvia). La verdad es que nos preocupa mucho porque es un proyecto de mucha inversión y tiempo, pero no ha durado nada y están rompiendo cada ciertos metros para ver qué pasa con el alcantarillado. Es una situación bastante preocupante la que estamos viviendo".

