Diputado Celis por informes de Contraloría a fallidos shows de Año Nuevo en Valparaíso y Viña: "Espero que sea un precedente"

Luego que Puranoticia.cl diera a conocer los resultados de las auditorías y examen de cuentas realizados por la Contraloría Regional de Valparaíso a los gastos en bienes y servicios derivados de la ejecución del show de Año Nuevo en el Mar 2023, en las municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2023, el diputado Andrés Celis destacó las conclusiones del informe.

En el caso de Viña del Mar, en el Informe Final Nº492, de 2023, de 60 páginas se analizó si la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti ajustó las adquisiciones de bienes y servicios para la celebración del Año Nuevo 2023 a la normativa vigente, si los gastos ejecutados se encuentran debidamente acreditados, registrados, contabilizados y ajustados al principio de legalidad, y si también, se efectuaron los cobros de multas y cauciones correspondientes.

El ente fiscalizador concluyó que el autodenominado «Municipio de Cuidados» no exigió ni hizo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato a las empresas Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA, por los servicios convenidos y no prestados de la licitación por la suma de 214 millones de pesos ($214.284.613). Tampoco efectuó el cobro de multas por incumplimiento del servicio pactado, equivalente a 128 millones de pesos ($128.570.768).

Con esto, el Municipio viñamarino no se ajustó a las bases administrativas que regularon la licitación y deberá adoptar las medidas que correspondan para dar estricto cumplimiento en procesos similares, pero además, el organismo de Control anunció la formulación de un reparo por $214.284.613, correspondiente al valor de la garantía de fiel cumplimiento que no fue exigida, impidiendo con ello efectuar su cobro ante el incumplimiento constatado. También por $128.570.768, por el no cobro de las multas establecidas en el numeral 19 de las bases administrativas que regularon el proceso de adquisición.

El informe también estableció que existió una falta de acreditación de las certificaciones exigidas en el proceso licitatorio, respecto a las características de residuos, el calibre del explosivo de bajo ruido, altura alcanzada y decibeles generados por parte de la empresa adjudicada. Ante ello, el Municipio deberá adoptar las medidas para que esto no se repita en espectáculos de similar naturaleza.

Además, la empresa no contaba con la autorización del organismo competente para el uso de sus fuegos artificiales. Estaba suspendida para ejecutar funciones por parte de la Dirección General de Movilización Nacional, entre ellas la de operar fuegos artificiales, situación que no fue fiscalizada por la Municipalidad de Viña del Mar y por lo que deberá adoptar medidas de control para validar que el proveedor adjudicado en futuros contratos de show de Año Nuevo, se encuentre debidamente acreditado por los órganos competentes para realizar los espectáculos que oferta en su propuesta.

Asimismo, hubo una falta de acreditación de autorización para la utilización de drones de la unión temporal de las dos empresas y, por otra parte, la Municipalidad de Viña del Mar no exigió las pólizas de seguro a las empresas, cuyas coberturas correspondían a robo e incendios, daños a personal municipal, a personal empleado por el adjudicatario y a terceros, como asimismo daños a propiedad pública y privada, por un valor equivalente a 30.000 UF.

Finalmente hay una discrepancia, ya que la entrega del terreno para el proceso de licitación debió efectuarse el 17 de octubre de 2022, cuando se suscribió el convenio entre las partes, pero fue realizado el 3 de noviembre de 2022, sin existir un acto administrativo emitido por el municipio que formalizara esa situación.

Tras conocer estos detalles, el diputado Andrés Celis manifestó que "son al menos ocho irregularidades que Contraloría detectó respecto de la ejecución del espectáculo de celebración del Año Nuevo en el Mar 2023, por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, y que dan cuenta del negligente proceso de licitación llevado adelante. En ese sentido me parece de toda lógica que el órgano de control instruya un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de Viña del Mar para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados".

De igual forma, adelantó que "espero que también esto sea un precedente para las futuras licitaciones de este show de Año Nuevo tan tradicional en Viña del Mar y que debe hacerse ajustado a la normativa y no al lote, pues aquí hay recursos que cautelar, sin contar la seguridad de todos los asistentes que por supuesto es primordial".

En el caso de la Municipalidad de Valparaíso y Año Nuevo en el Mar, el parlamentario comentó que la Contraloría detectó "una serie de incumplimientos, sobre todo referidos a una falta de control y supervisión de los servicios contratados, además de debilidades en la ejecución de la licitación. A mí me parece grave que tanto en Valparaíso como en Viña del Mar fueran incapaces de advertir que la empresa Pirotecnia SpA tenía suspensión de funcionamiento y operación de fuegos de artificio".

Además, pidió que "recordemos que tenían elementos vencidos, que tenían que destruirse, pero que los alcaldes a toda costa querían utilizar, sin considerar el riesgo a la seguridad de los espectadores".

Finalmente, Celis comentó que "al menos en Valparaíso exigieron el cobro de garantía y también aplicaron multas, es algo mínimo –pensaría cualquiera– sin embargo, en Viña del Mar esto no se realizó y es una vergüenza".

