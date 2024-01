Diputado Celis acudirá nuevamente a Contraloría por deplorable estado del nuevo estadio de San Antonio y apunta al Municipio

El diputado Andrés Celis recurrirá una vez más a Contraloría por la deplorable situación en que se encuentra el estadio Doctor Olegario Henríquez de San Antonio, luego de ver imágenes impactantes que muestran el deterioro de las canchas, con pasto seco como paja y arena húmeda.

Dicho mal estado la atribuye a la inacción del Municipio de San Antonio, pues no se está haciendo cargo de su mantención, lo que genera un importante perjuicio al Fisco, pero también aleja cada vez más a la comunidad del sueño de poder hacer uso total del recinto deportivo anhelado por tantos años.

"Nos ha llegado una denuncia ciudadana que, una vez más, evidencia el abandono del nuevo estadio de San Antonio. Una instalación moderna, de altos estándares donde, pese a que el diseño y supervisión fue municipal, la actual administración se ha desentendido de sus obligaciones y no la ha recibido, argumentando pretextos", dijo.

De igual forma, sostuvo que "todo esto no la exime de la mantención del recinto municipal. Yo lamento profundamente el deplorable estado en que se encuentra, y que la comunidad aun no pueda hacer uso de las dependencias. Aquí no solo hay un perjuicio al fisco, donde la reposición tendrá un alto costo, sino que hay una indiferencia y desidia brutal por parte de la administración de la alcaldesa Lizana".

El parlamentario informó, además, que entregará los antecedentes a la Contraloría, señalando que "hemos recurrido a diferentes instancias por las irregularidades en torno al estadio de San Antonio, se han hecho presentaciones a la Contraloría, se han constituido comisiones investigadoras en el Congreso, han habido interpelaciones entre la constructora y el Municipio; sin embargo, en lo práctico el recinto se mantiene hoy en total abandono, continúa deteriorándose sin que se realice una mantención de sus espacios como corresponde".

"Esta es una situación dramática y yo voy a recurrir a Contraloría para que establezca la gravedad de la falta y disponga administrativamente las medidas correctivas, y las responsabilidades y sanciones que correspondan", agregó.

Finalmente, Celis insistió en la necesidad de que se apuren los trabajos de reparación para que los sanantoninos puedan contar con la totalidad de las instalaciones en un futuro cercano, para el desarrollo del deporte local y también con la expectativa de poder ser parte del Mundial Sub 20 de 2025 que organizará Chile.

"Que pongan un plazo, una fecha para la apertura total del estadio y que la cumplan. Que el MOP intervenga y que el Municipio termine con su letargo. Eso es lo que se necesita ahora. Ha pasado demasiado tiempo, tolerado muchos errores y quienes han pagado el costo no monetario ha sido la comunidad de San Antonio. Yo reitero que el llamado es a apurar el tranco, terminar la reparaciones, concretar su apertura total y realizar las tratativas que permitan que el estadio Doctor Olegario Henríquez sea parte de las sedes para la cita mundial de 2025, esto como una forma de reparar en algo el daño al deporte en la comuna. Sería una hermosa forma de ir dejando atrás este terrible episodio que lleva años y muchos millones de pesos despilfarrados por la inoperancia de la autoridad", sentenció.

PURANOTICIA