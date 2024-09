Diputado Celis acude a Contraloría por presuntas irregularidades en licitación de Juan Fernández: advierte riesgos a la salud pública

El diputado Andrés Celis ofició a la Contraloría para que se investiguen presuntas vulneraciones a la normativa sanitaria, detectadas en la licitación del proyecto «Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables Para la Comuna de Juan Fernández», el cual fue autorizado por la Seremi de Salud. Este proceso de licitación, actualmente en curso, está previsto para cerrar el próximo 26 de septiembre.

La iniciativa considera la construcción del recinto en madera, que no cumple con las normativa sanitaria, y la falta de sistemas adecuados de ventilación y cierre automático, lo que incrementaría los riesgos de salubridad. Además, se han identificado errores en la estimación de la capacidad del horno incinerador, lo que podría llevar al colapso del sistema en poco tiempo.

Celis afirmó que las irregularidades son “tantas y tan desmesuradas” que decidió emplazar públicamente a la Ministra de Salud, exigiendo que detenga la licitación y ordene su redacción nuevamente.

Además, solicitó el inicio de un sumario administrativo que explique por qué se han permitido estas anomalías que, de concretarse, constituirían un grave peligro para la salud de la población insular debido a la posible proliferación de vectores sanitarios, al no dar abasto el sistema proyectado, con la cantidad real de desechos, cuya acumulación incidirá en la proliferación de insectos y roedores..

"Sólo a modo de ejemplo, la legislación chilena establece que estas instalaciones deben contar con paredes, pisos y techos de material liso, lavable, no absorbente y resistente a golpes, además de sistemas de ventilación, iluminación, provisión de agua para lavado del recinto, depósitos y desagües suficientes. Sin embargo, este proyecto no cumple con esos requisitos; se trata de una instalación de madera, que no solo falla en la materialidad, sino que también incumple con otros requerimientos legales", detalló el parlamentario.

El diputado también denunció que el cálculo de la basura en el proyecto es erróneo y sugiere que podría tratarse de una distorsión intencionada para evadir los requerimientos de personal y capacidad de los equipos, acelerando la licitación para que coincida con el período electoral.

"En esa misma línea, es preocupante que una de las fundaciones involucradas en el escandaloso «Caso Convenios» se haya adjudicado un proyecto similar en la misma comuna de Juan Fernández, sin concurso, sino de manera directa. Esta adjudicación, por un monto de 75 millones de pesos, coincide nuevamente con el proceso electoral y se financia con recursos públicos, sin el rigor técnico necesario para abordar adecuadamente la gestión de residuos", concluyó.

