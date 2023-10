Diputado Andrés Celis: "Me encantaría ser Senador, pero siempre hay que tener humildad y realismo político"

Inmediatas repercusiones trajo el artículo de Puranoticia.cl donde se revelaba el secreto plan de Renovación Nacional para suceder a Francisco Chahuán en el Senado, considerando que el año 2026 el legislador cumple el plazo establecido por la ley y no podrá volver a postular a la reelección, debiendo buscar nuevos horizontes políticos.

Y es que el diputado por el Distrito 7 de la zona costera de la región de Valparaíso, Andrés Celis Montt, salió al paso de lo informado por el presidente regional de la tienda, Alfonso Vargas, quien aseguró que el parlamentario declinó a ir por la Senatorial

"Yo no he declinado ser candidato al Senado, me parece una falta de respeto lo del recién asumido Presidente Regional de Renovacioón Nacional". Con estas palabras comenzó el diputado Celis hablando con Puranoticia.cl tras ver la publicación donde se develó el nombre de Juan Sutil como opción de Renovación Nacional para llegar al Senado en las elecciones del 2025.

Lo cierto es que el reemplazante de Francisco Chahuán en las huestes del partido no será tarea fácil y sobre todo teniendo en cuenta que suenan varios nombres de peso que vendrán a buscar uno de los cinco cupos en la región de Valparaíso.

Según Alfonso Vargas, presidente regional de RN, "nosotros ya tenemos a los candidatos: Andrés Longton y Camila Flores", aseguró el presidente regional, explicando sobre la opción de Andrés Celis que "entiendo que habría declinado esa opción. No he conversado personalmente con él, pero los que sí han manifestado su voluntad de ser candidatos son los que le mencioné".

Sin embargo, el parlamentario aludido dice lo contrario: "A mí no me ha llamado el Presidente Regional para preguntarme mis intenciones".

"Yo entiendo que Alfonso Vargas, que es del interior de la región, le cueste dimensionar que la región de Valparaíso y, por ende, la circunscripción del Senado va más allá de Quillota o Nogales donde él reside, pero son justamente estas declaraciones las que le hacen mal al partido y sobre todo privilegian al amiguismo partidista que tanto daño le ha hecho a nuestra coalición", agregó Celis.

También comentó que "Renovación Nacional en la región tiene tres diputados, pero debemos ser muy serios y preguntarnos si uno de nosotros tres tiene realmente una opción real de ganar una elección al Senado en toda la región. Aquí no se requiere aparecer en un matinal y punto. Estamos hablando de una región de 38 comunas, debemos ganar en 38 ciudades y debemos hacerlo en equipo, y lo que más echo de menos en mis compañeros diputados es justamente eso: trabajo en equipo".

El parlamentario también sostuvo que "lo primero que debemos tener claro es quién será nuestra carta para Gobernador Regional. Aquí yo invito a Camila Flores y a Andrés Longton a poner sobre la mesa su candidato, pero en serio, no poner al que quieren más ellos, sino al que realmente tiene posibilidades. Mi nombre, por ejemplo, es Luis Pardo: genera unidad, tiene experiencia en la región y por sobre todo nos da seriedad".

Celis continuó manifestando que "luego me preocuparía de la elección municipal, y lo mismo le digo a mis queridos diputados: trabajemos en equipo y no coloquemos a nuestras amigas o amigos de candidato".

"Luego de ver la elección a Gobernador Regional y la municipal, de ahí veamos el Senado. Qué va a pasar con Longton, por ejemplo, si Carolina Corti no se elige en Quilpué; qué vamos a hacer con Percy Marín si no gana la Gobernación Regional. ¿Lo vamos a llevar de diputado?", sumó.

El agudo análisis de Celis sostiene que "yo les pido humildad y realismo político, yo quiero ganar la Gobernación Regional, la mayor cantidad de alcaldías, quiero trabajar en equipo y de ahí veré si yo soy una opción real para el partido de ser Senador, pero creer el cuento que porque fui un periodo y medio diputado, que además no he sido capaz de mantener o subir mis votos sólo por el hecho de estar ahí tengo el derecho ganado de ser senador, es algo muy distinto".

Celis profundizó más allá y dijo que "el propio Alfonso Vargas tuvo realismo político cuando no quiso ser candidato al Senado y en su paso dejó a Lily Peréz. ¿Alguien duda que hubiese ganado? Pero imagínate hoy, puede decir el mismo que ¿ Longton, yo o Camila tenemos el puesto ganado a dos años de la elección?".

"Aquí el punto es otro, a mí me encantaría ser Senador o Presidente de la República, pero debo tener realismo político y eso me dice hoy que un nombre como Juan Sutil por ejemplo tiene peso, un nombre como Christian Monckeberg tiene peso, pero inclusive este último en su minuto también dijo que no. Entonces, no cometamos el error de decirle al tonto que es forzudo porque nos va a pasar la cuenta. Por algo nos queda un periodo más en la Cámara Baja. Creo que primero ganemos algo en la región y luego veamos sí somos capaces de dar el ancho en la papeleta", concluyó.

